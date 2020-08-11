"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Вторая ночь столкновений противников Александра Лукашенко с милицией привела к первой жертве. Главный оппонент действующего президента Светлана Тихановская покинула страну и отказалась присоединиться к протестам. Как долго продолжится противостояние в Белоруссии, разбиралось РИА Новости.

"Забастовка — наше право"

В понедельник Александр Лукашенко принимал поздравления от лидеров стран СНГ, когда сотрудники Белорусского металлургического завода объявили забастовку. Они потребовали пересмотреть итоги выборов и не применять силу к митингующим.

"Забастовка — наше законное право и обязанность. Мы требуем новых, честных выборов, освобождения всех политзаключенных, отставку президента, правительства и роспуск национального собрания", — говорилось в их заявлении.

Президент оставил это без внимания. Отреагировали силовики, отправив к заводу автобус с бойцами ОМОНа и автозаки. Через пару часов рабочие вернулись к станкам, но предупредили — "бастовать не прекратим".

После полудня в центре Минска стали собираться люди. Звучали те же лозунги: "Уходи", "Позор", "Жыве Беларусь". Спецназ применил светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. Начались задержания. Демонстрантам скручивали руки и отправляли в автозаки.

Ночью на улице Притыцкого возвели баррикады. Один из протестующих хотел бросить в силовиков взрывное устройство, но оно взорвалось у него в руках.

"Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", — сообщили в МВД.

Волнения не прекращались в Бресте, Гродно, Гомеле, Кобрине, Жлобине и Барановичах. Пострадали десятки человек, далеко не всем вовремя оказали помощь.

Среди задержанных оказались журналисты RT, Daily Storm, "Медузы". Почти всех избили. Не выходил на связь фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев, позже его удалось обнаружить в одном из СИЗО.

"Я приняла решение"

У демонстрантов было много портретов Светланы Тихановской — главного соперника Лукашенко. Она набрала около десяти процентов голосов, но отказалась признавать свое поражение.

Днем 10 августа Тихановская оправилась в Центризбирком, чтобы подать жалобу и опротестовать результаты выборов, и пропала. В ее штабе несколько часов пытались понять, что происходит.

Ближе к семи часам вечера пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина сообщила, что Светлана покинула ЦИК через запасной выход.

"Кандидат сказала: "Я приняла решение". После чего попрощалась и уехала в неизвестном направлении", — уточнила Красулина.

Где находится Тихановская и какое решение она приняла, до самого утра не знали даже ее близкие. Журналисты напоминали, что ЦИК расположен в здании правительства, и не исключали давления на лидера оппозиции. Наконец сообщили, что Тихановская в Литве. Хотя накануне заявляла, что не покинет Белоруссию.

"У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с главой ее штаба Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть нашей команды", — рассказала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

Позднее Тихановская выложила в YouTube видео с объяснениями.

"Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Берегите себя, ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит… Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни", — обратилась она к сторонникам.

Спустя пару часов в новом видео Тихановская призвала белорусов прекратить протесты. Она читала по бумажке: "Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности".

© REUTERS / Vasily Fedosenko Светлана Тихановская на пресс-конференции по итогам президентских выборов в Минске, 10 августа 2020 © REUTERS / Vasily Fedosenko Светлана Тихановская на пресс-конференции по итогам президентских выборов в Минске, 10 августа 2020

Эстетическое отторжение

Евросоюз обвинил официальный Минск в масштабных нарушениях и потребовал опубликовать объективные итоги голосования.

"Фундаментальные права нужно уважать. Я призываю белорусские власти обеспечить точный подсчет голосов", — написала в твиттере президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Осудили в Брюсселе и применение силы к участникам акций протеста. Власти Польши и Литвы предложили провести экстренный саммит ЕС и найти способ наказать Лукашенко за предполагаемую фальсификацию выборов. Глава МИД Германии Хайко Маас считает необходимым ввести против Минска санкции.

Не промолчали и в Вашингтоне. "Жесткие ограничения допуска кандидатов, запрет на присутствие наблюдателей, запугивание кандидатов и задержание мирных демонстрантов омрачили выборы. Мы решительно осуждаем продолжающееся насилие", — заявил госсекретарь Майк Помпео.

Но ни ЕС, ни США пока ничего не предприняли. Опрошенные РИА Новости эксперты сомневаются, что это вообще произойдет.

"Запад не может, как в прежние кампании, обвинить белорусский режим в политических репрессиях. Сильных конкурентов Лукашенко устранил до голосования. Причем и несостоявшегося кандидата Виктора Бабарико, и блогера Сергея Тихановского задержали не за политическую деятельность, а за административные и уголовные правонарушения. Поэтому ЕС и США предъявить особо нечего", — полагает белорусский политолог Денис Мельянцов.

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске

Евгений Прейгерман, директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" считает: пока у протестующих нет политических лидеров, говорить о долгосрочности протестов не приходится. Идею организовать забастовки на предприятиях эксперт считает свежей и беспрецедентной, но сложно реализуемой на практике.

"Недовольные Лукашенко хотят заморозить экономику и нанести удар по политическому режиму. Но организовать забастовку на предприятиях, зависимых от государства, крайне непросто", — отмечает он.

И обращает внимание на то, что в последние десять лет перед каждыми президентскими выборами в Белоруссии возникал запрос на перемены. Но эти ожидания часто базируются не на реальных обстоятельствах, а на видении ситуации в стране сквозь призму соцсетей.

"С тех пор, как в Белоруссии стали популярны Facebook и Twitter, перед выборами постоянно твердят, что страна уже не та, что белорусам нужны перемены. В соцсетях распространяют тезис, что Лукашенко поддерживают лишь три процента избирателей. На самом деле у него гораздо больше сторонников. Просто в ленте соцсетей их не видно", — рассуждает Прейгерман.

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Участники акции протеста в Минске после президентских выборов © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Участники акции протеста в Минске после президентских выборов

И все же нынешние протесты беспрецедентный. Эксперты подчеркивают: митингует новое поколение белорусов. Причем их главный мотив не столько политический, сколько "эстетический".

"Молодежь испытывает эстетическое отторжение к Лукашенко. Новому поколению не нравится, как президент уничижительно обращается с подчиненными или оппонентами, как он "по-деревенски" ведет себя с мировыми лидерами, перебирает картошку или рубит дрова", — объясняет Мельянцов.

Главная задача власти после выборов — модернизировать и обновить саму себя, сходятся во мнении наблюдатели. Иначе протесты и забастовки примут долгосрочный характер.