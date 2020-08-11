Россотрудничество сменит название

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Руководитель Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство изменит название, в том числе, из-за того, что оно труднопроизносимо для иностранцев.

"Сеть наших РЦНК (российских центров науки и культуры - ред.), ужасная аббревиатура, в принципе, как и само слово "Россотрудничество", его очень сложно выговорить любому иностранцу. Это тоже нужно провести работу по, извините за птичье слово, ребрендингу. И, безусловно, эта работа будет проведена", - сказал Примаков в ходе онлайн-конференции, организованной фондом Горчакова.

Как отметил Примаков, если Россотрудничество хочет быть символом добродушия, дружбы и открытости, агентство должно быть более дружелюбным хотя бы в названии.

"Эта сеть РЦНК тоже должна быть преобразована, потому что то, как работают эти РЦНК, не удовлетворяет ни нас, Россотрудничество, ни министерство иностранных дел, ни центры принятия решений", - сказал он.

По его словам, необходимо наполнить работу РЦНК большей практической пользой для людей, которые входят в контакт с Россотрудничеством. Примаков также сказал, что работа РЦНК должна функционировать по клубной системе по примеру русских клубов, доступных для людей, которые хотят общения с Россией всегда.

"Тут тоже есть свои организационные сложности. Повторяю, это федеральный орган исполнительной власти, иногда наш РЦНК находится внутри комплекса зданий посольства, туда просто так нельзя зайти, потому что там охрана, решетка и колючая проволока, поскольку это дипломатическое представительство. Ну, начнем с тех мест, где такую систему выстроить можно, а в остальном будем это дело обсуждать и думать, где это можно сделать", - пояснил глава Россотрудничества.

Как пояснил Примаков, вряд ли будет меняться полное название агентства - Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

"Потому что оно уже устоялось, это огромное изменение в бумагах, это затраты и так далее, это никому не нужно. Нам нужен бренд внешний... Мы тоже будем искать какой-то свой бренд", - сказал он, отметив, что "нужно что-то, что будет хорошо восприниматься на слух, на глаз, на цвет и вкус".

Также Примаков сообщил, что агентство планирует провести конкурс на новое название для РЦНК за рубежом.

"И наши представительства будут тоже называться как-то иначе. Я не буду перечислять сейчас варианты названий, их достаточно много. Я вам скажу гораздо более интересную идею: я бы хотел устроить конкурс. Мы же общественная структура и открытая. Мне бы хотелось спросить наших студентов выпускников-иностранцев, которые учились в наших вузах, мне бы хотелось спросить специалистов по международным делам, экспертное сообщество, как они себе это видят, как они это представляют, какие названия у наших представительств могли бы быть", - сказал Примаков.

По его словам, российское, русскоязычное, русское сообщество может предложить свои варианты названия.