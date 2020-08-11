Суд по делу фотокора МИА "Россия сегодня" Питалева может пройти онлайн

Фотокорреспондент перестал выходить на связь около шести вечера в понедельник, в это время он вместе с коллегами был в районе гостиницы "Беларусь", недалеко от стелы "Минск - город-герой", где планировали собраться протестующие. В дальнейшем связаться с ним не удавалось. Позднее агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в белорусском МВД сообщило, что Питалев находится в СИЗО "Жодино".