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Протесты в Белоруссии
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Суд по делу фотокора МИА "Россия сегодня" Питалева может пройти онлайн
Суд по делу фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, который сейчас находится в СИЗО в Жодино Минской области, может пройти в режиме онлайн,... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:03
алексей бегун
мвд белоруссии
александр лукашенко
минская область
минск
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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алексей бегун, мвд белоруссии, александр лукашенко, минская область, минск, белоруссия, в мире

Суд по делу фотокора МИА "Россия сегодня" Питалева может пройти онлайн

15:26 11.08.2020 (обновлено: 16:03 11.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСпециальный фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев
Специальный фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Суд по делу фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, который сейчас находится в СИЗО в Жодино Минской области, может пройти в режиме онлайн, сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.
"Из-за большого количества задержанных суд могут провести в режиме онлайн-видеосвязи, по скайпу", - сказал он агентству Sputnik Беларусь.
Фотокорреспондент перестал выходить на связь около шести вечера в понедельник, в это время он вместе с коллегами был в районе гостиницы "Беларусь", недалеко от стелы "Минск - город-герой", где планировали собраться протестующие. В дальнейшем связаться с ним не удавалось. Позднее агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в белорусском МВД сообщило, что Питалев находится в СИЗО "Жодино".
Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.
Сотрудники милиции во время задержания в Минске
10 августа, 19:22
Российские СМИ обратились к правительству Белоруссии
Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, хотя во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов "Дождя" также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян ранее обратилась к властям Белоруссии и лично к президенту республики Александру Лукашенко с призывом освободить задержанных представителей СМИ, подчеркнув, что "задерживать - еще и так жестко - журналистов, выполняющих свою работу", в Белоруссии не имеют права".
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.
День памяти Андрея Стенина
10 августа, 23:41Протесты в Белоруссии
Журналист Пегов рассказал подробности своего задержания в Минске
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Протесты в БелоруссииАлексей БегунМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинская областьМинскБелоруссияВ мире
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