Названы способы снизить вред шашлыка

В Италии на мангале готовят грильята (grigliata) — ребрышки, колбаски, стейки из говядины или свинины.
"Приготовление и подача отличаются от российского шашлыка или американского барбекю, — рассказывает Татьяна Алешкина из Флоренции. — Итальянцы обычно не маринуют мясо по несколько часов, зато добавляют различные травы и много оливкового масла — им здесь принято поливать даже обычный стейк. И никаких соусов типа кетчупа!"
Мясное блюдо обычно подают с приготовленными на гриле овощами (verdure grigliate) и свежим хлебом.
В Италии на мангале готовят грильята (grigliata) — ребрышки, колбаски, стейки из говядины или свинины.
"Приготовление и подача отличаются от российского шашлыка или американского барбекю, — рассказывает Татьяна Алешкина из Флоренции. — Итальянцы обычно не маринуют мясо по несколько часов, зато добавляют различные травы и много оливкового масла — им здесь принято поливать даже обычный стейк. И никаких соусов типа кетчупа!"
Мясное блюдо обычно подают с приготовленными на гриле овощами (verdure grigliate) и свежим хлебом.
В Турции готовящееся на мангале мясо тоже не маринуют — просто посыпают солью и перцем, рассказывает Наталья Афанасьева, проводящая в этой стране несколько месяцев в году. Запекают и овощи.
Так, баклажан готовят на открытом огне, потом снимают обуглившуюся кожицу, а мякоть мнут. Получается очень вкусная холодная закуска — мезе.
В Турции готовящееся на мангале мясо тоже не маринуют — просто посыпают солью и перцем, рассказывает Наталья Афанасьева, проводящая в этой стране несколько месяцев в году. Запекают и овощи.
Так, баклажан готовят на открытом огне, потом снимают обуглившуюся кожицу, а мякоть мнут. Получается очень вкусная холодная закуска — мезе.
На Ближнем Востоке, в Закавказье и Средней Азии на мангале готовят кебабы. "В Турции распространен кебаб из фарша — урфа и адана, то есть острый и очень острый, — говорит Наталья. — Эти блюда названы как города, в которых придумали их рецепты".
В традиционный кебаб из рубленой баранины добавляют курдючный жир. Фарш долго вымешивают, кладут лук, петрушку, томатную пасту, перец. Овальную котлету нанизывают на шампур, готовят на углях, часто переворачивая. Подают на пшеничных лепешках с зеленью и салатом.
На Ближнем Востоке, в Закавказье и Средней Азии на мангале готовят кебабы. "В Турции распространен кебаб из фарша — урфа и адана, то есть острый и очень острый, — говорит Наталья. — Эти блюда названы как города, в которых придумали их рецепты".
В традиционный кебаб из рубленой баранины добавляют курдючный жир. Фарш долго вымешивают, кладут лук, петрушку, томатную пасту, перец. Овальную котлету нанизывают на шампур, готовят на углях, часто переворачивая. Подают на пшеничных лепешках с зеленью и салатом.
В Южной Африке браай (braai) не просто мясо, овощи и хлеб, приготовленные на огне. Так называют встречу с друзьями на барбекю. "Это очень важная часть местной культурной жизни, причем для всех национальностей", — рассказывает Елена Зиброва из ЮАР.
Важный момент: браай готовят только мужчины. Женщины делают салат и сэндвичи.
Как правило, на мангале запекают говяжьи стейки, каре ягненка, сосати (шашлык из кусочков мяса, овощей — лука и перца, а также фруктов — персика и манго), сосиски из говядины и кориандра.
В Южной Африке браай (braai) не просто мясо, овощи и хлеб, приготовленные на огне. Так называют встречу с друзьями на барбекю. "Это очень важная часть местной культурной жизни, причем для всех национальностей", — рассказывает Елена Зиброва из ЮАР.
Важный момент: браай готовят только мужчины. Женщины делают салат и сэндвичи.
Как правило, на мангале запекают говяжьи стейки, каре ягненка, сосати (шашлык из кусочков мяса, овощей — лука и перца, а также фруктов — персика и манго), сосиски из говядины и кориандра.
Овощи, запеченные на гриле, — блюдо интернациональное.
Кабачки, баклажаны, лук, перец, помидоры разрезают, полчаса маринуют в соевом соусе, смешанном с оливковым маслом, медом и горчицей, чесноком, приправами, и отправляют на мангал. В готовое блюдо добавляют соль, молотый перец и зелень. Отличный гарнир к мясу готов!
Овощи, запеченные на гриле, — блюдо интернациональное.
Кабачки, баклажаны, лук, перец, помидоры разрезают, полчаса маринуют в соевом соусе, смешанном с оливковым маслом, медом и горчицей, чесноком, приправами, и отправляют на мангал. В готовое блюдо добавляют соль, молотый перец и зелень. Отличный гарнир к мясу готов!
Кукуруза на гриле — тоже прекрасная закуска.
Початок вымачивают в воде пару часов, а потом варят 20 минут. Затем смазывают сливочным маслом, солят, поливают оливковым и на несколько минут отправляют на решетку мангала. Все просто и очень вкусно!
Кукуруза на гриле — тоже прекрасная закуска.
Початок вымачивают в воде пару часов, а потом варят 20 минут. Затем смазывают сливочным маслом, солят, поливают оливковым и на несколько минут отправляют на решетку мангала. Все просто и очень вкусно!
"Шашлыки на Балканах делают только русскоязычные жители, а местные готовят на гриле традиционные чевапчичи и овощи — сладкий перец, кабачки, баклажаны, морковь", — поделилась традициями черногорцев Наталья Ржевская.
Чевапчичи — жареные колбаски из перемолотых с салом, луком, чесноком и специями телятины, баранины и свинины. В классическом рецепте мясо резали ножом, а не пропускали через мясорубку, а еще — не добавляли свинину, поскольку блюдо пришло из Османской империи, где ее практически не едят.
Фаршу для чевапчичи хозяйки придают форму люля-кебаба и отправляют на мангал. Подают на хлебе-лепешке вместе с луком, йогуртом или сметаной, иногда с картофелем и горчицей.
"Шашлыки на Балканах делают только русскоязычные жители, а местные готовят на гриле традиционные чевапчичи и овощи — сладкий перец, кабачки, баклажаны, морковь", — поделилась традициями черногорцев Наталья Ржевская.
Чевапчичи — жареные колбаски из перемолотых с салом, луком, чесноком и специями телятины, баранины и свинины. В классическом рецепте мясо резали ножом, а не пропускали через мясорубку, а еще — не добавляли свинину, поскольку блюдо пришло из Османской империи, где ее практически не едят.
Фаршу для чевапчичи хозяйки придают форму люля-кебаба и отправляют на мангал. Подают на хлебе-лепешке вместе с луком, йогуртом или сметаной, иногда с картофелем и горчицей.
Еще на Балканах любят плескавицу (Pljeskavica) — широкую тонкую котлету размером с большую мужскую ладонь. В странах бывшей Югославии ее готовят на гриле из того же фарша, что и чевапчичи. Иногда добавляют грибы, ветчину и сыр.
Подают с горячим гарниром, часто — с питой с урнебесом — сыром, смешанным с острым соусом из брынзы, сладкого и острого перца, чеснока и паприки.
Еще на Балканах любят плескавицу (Pljeskavica) — широкую тонкую котлету размером с большую мужскую ладонь. В странах бывшей Югославии ее готовят на гриле из того же фарша, что и чевапчичи. Иногда добавляют грибы, ветчину и сыр.
Подают с горячим гарниром, часто — с питой с урнебесом — сыром, смешанным с острым соусом из брынзы, сладкого и острого перца, чеснока и паприки.
Хачапури — грузинское блюдо. Его готовят из слоеного теста, творога или сыра, также нужны сливочное масло и соль. Обычно пекут в духовке или печи, но можно и на мангале.
В сыр сулугуни добавляют сливочное масло и формируют колбаски в форме кебаба. Обматывают полосками слоеного теста и нанизывают на шампур. Обжаривают на слабых углях пять-семь минут.
Геамот (то есть приятного аппетита)!
Хачапури — грузинское блюдо. Его готовят из слоеного теста, творога или сыра, также нужны сливочное масло и соль. Обычно пекут в духовке или печи, но можно и на мангале.
В сыр сулугуни добавляют сливочное масло и формируют колбаски в форме кебаба. Обматывают полосками слоеного теста и нанизывают на шампур. Обжаривают на слабых углях пять-семь минут.
Геамот (то есть приятного аппетита)!
Еще одно сырное блюдо — индийский панир тикка, запеченный со сладким перцем. Для блюда можно использовать адыгейский сыр или тофу.
Вместе с перцем его нарезают средними квадратными кусочками и отправляют в маринад из помидоров, йогурта, чеснока, куркумы, чили, растительного и горчичного масел. Затем нанизывают на шампуры и запекают на мангале. Подают на хлебной лепешке с зеленью и маринованным луком.
Для аутентичности блюдо можно приправить смесью специй гарам масала, имбирем, другими индийскими пряностями.
Еще одно сырное блюдо — индийский панир тикка, запеченный со сладким перцем. Для блюда можно использовать адыгейский сыр или тофу.
Вместе с перцем его нарезают средними квадратными кусочками и отправляют в маринад из помидоров, йогурта, чеснока, куркумы, чили, растительного и горчичного масел. Затем нанизывают на шампуры и запекают на мангале. Подают на хлебной лепешке с зеленью и маринованным луком.
Для аутентичности блюдо можно приправить смесью специй гарам масала, имбирем, другими индийскими пряностями.
Трдельник — традиционная выпечка из дрожжевого теста в Чехии и Словакии. В Румынии и Венгрии ее называют кюртёшкалач.
Тесто, разрезанное на полоски по два сантиметра шириной, по спирали наматывают на вертел из дерева или металла (трдло). Готовую выпечку посыпают сахаром, ванилью, корицей и грецким орехом.
Трдельник — традиционная выпечка из дрожжевого теста в Чехии и Словакии. В Румынии и Венгрии ее называют кюртёшкалач.
Тесто, разрезанное на полоски по два сантиметра шириной, по спирали наматывают на вертел из дерева или металла (трдло). Готовую выпечку посыпают сахаром, ванилью, корицей и грецким орехом.
На мангале можно приготовить и фруктовый десерт: так, на гриле поджаривают кольца ананаса до появления полосок. К ним добавляют шарик мороженого, ликер (ромовый или карамельный) и мяту.
На мангале можно приготовить и фруктовый десерт: так, на гриле поджаривают кольца ананаса до появления полосок. К ним добавляют шарик мороженого, ликер (ромовый или карамельный) и мяту.
В Италии на мангале готовят грильята (grigliata) — ребрышки, колбаски, стейки из говядины или свинины.
"Приготовление и подача отличаются от российского шашлыка или американского барбекю, — рассказывает Татьяна Алешкина из Флоренции. — Итальянцы обычно не маринуют мясо по несколько часов, зато добавляют различные травы и много оливкового масла — им здесь принято поливать даже обычный стейк. И никаких соусов типа кетчупа!"
Мясное блюдо обычно подают с приготовленными на гриле овощами (verdure grigliate) и свежим хлебом.
В Турции готовящееся на мангале мясо тоже не маринуют — просто посыпают солью и перцем, рассказывает Наталья Афанасьева, проводящая в этой стране несколько месяцев в году. Запекают и овощи.
Так, баклажан готовят на открытом огне, потом снимают обуглившуюся кожицу, а мякоть мнут. Получается очень вкусная холодная закуска — мезе.
На Ближнем Востоке, в Закавказье и Средней Азии на мангале готовят кебабы. "В Турции распространен кебаб из фарша — урфа и адана, то есть острый и очень острый, — говорит Наталья. — Эти блюда названы как города, в которых придумали их рецепты".
В традиционный кебаб из рубленой баранины добавляют курдючный жир. Фарш долго вымешивают, кладут лук, петрушку, томатную пасту, перец. Овальную котлету нанизывают на шампур, готовят на углях, часто переворачивая. Подают на пшеничных лепешках с зеленью и салатом.
В Южной Африке браай (braai) не просто мясо, овощи и хлеб, приготовленные на огне. Так называют встречу с друзьями на барбекю. "Это очень важная часть местной культурной жизни, причем для всех национальностей", — рассказывает Елена Зиброва из ЮАР.
Важный момент: браай готовят только мужчины. Женщины делают салат и сэндвичи.
Как правило, на мангале запекают говяжьи стейки, каре ягненка, сосати (шашлык из кусочков мяса, овощей — лука и перца, а также фруктов — персика и манго), сосиски из говядины и кориандра.
Овощи, запеченные на гриле, — блюдо интернациональное.
Кабачки, баклажаны, лук, перец, помидоры разрезают, полчаса маринуют в соевом соусе, смешанном с оливковым маслом, медом и горчицей, чесноком, приправами, и отправляют на мангал. В готовое блюдо добавляют соль, молотый перец и зелень. Отличный гарнир к мясу готов!
Кукуруза на гриле — тоже прекрасная закуска.
Початок вымачивают в воде пару часов, а потом варят 20 минут. Затем смазывают сливочным маслом, солят, поливают оливковым и на несколько минут отправляют на решетку мангала. Все просто и очень вкусно!
"Шашлыки на Балканах делают только русскоязычные жители, а местные готовят на гриле традиционные чевапчичи и овощи — сладкий перец, кабачки, баклажаны, морковь", — поделилась традициями черногорцев Наталья Ржевская.
Чевапчичи — жареные колбаски из перемолотых с салом, луком, чесноком и специями телятины, баранины и свинины. В классическом рецепте мясо резали ножом, а не пропускали через мясорубку, а еще — не добавляли свинину, поскольку блюдо пришло из Османской империи, где ее практически не едят.
Фаршу для чевапчичи хозяйки придают форму люля-кебаба и отправляют на мангал. Подают на хлебе-лепешке вместе с луком, йогуртом или сметаной, иногда с картофелем и горчицей.
Еще на Балканах любят плескавицу (Pljeskavica) — широкую тонкую котлету размером с большую мужскую ладонь. В странах бывшей Югославии ее готовят на гриле из того же фарша, что и чевапчичи. Иногда добавляют грибы, ветчину и сыр.
Подают с горячим гарниром, часто — с питой с урнебесом — сыром, смешанным с острым соусом из брынзы, сладкого и острого перца, чеснока и паприки.
Хачапури — грузинское блюдо. Его готовят из слоеного теста, творога или сыра, также нужны сливочное масло и соль. Обычно пекут в духовке или печи, но можно и на мангале.
В сыр сулугуни добавляют сливочное масло и формируют колбаски в форме кебаба. Обматывают полосками слоеного теста и нанизывают на шампур. Обжаривают на слабых углях пять-семь минут.
Геамот (то есть приятного аппетита)!
Еще одно сырное блюдо — индийский панир тикка, запеченный со сладким перцем. Для блюда можно использовать адыгейский сыр или тофу.
Вместе с перцем его нарезают средними квадратными кусочками и отправляют в маринад из помидоров, йогурта, чеснока, куркумы, чили, растительного и горчичного масел. Затем нанизывают на шампуры и запекают на мангале. Подают на хлебной лепешке с зеленью и маринованным луком.
Для аутентичности блюдо можно приправить смесью специй гарам масала, имбирем, другими индийскими пряностями.
Трдельник — традиционная выпечка из дрожжевого теста в Чехии и Словакии. В Румынии и Венгрии ее называют кюртёшкалач.
Тесто, разрезанное на полоски по два сантиметра шириной, по спирали наматывают на вертел из дерева или металла (трдло). Готовую выпечку посыпают сахаром, ванилью, корицей и грецким орехом.
На мангале можно приготовить и фруктовый десерт: так, на гриле поджаривают кольца ананаса до появления полосок. К ним добавляют шарик мороженого, ликер (ромовый или карамельный) и мяту.