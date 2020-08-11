https://ria.ru/20200811/1575646642.html
Адвокат Ефремова скептически отозвался об иске на 6,5 миллиона рублей
Защита актера Михаила Ефремова сильно сомневается, что старший сын погибшего курьера Сергея Захарова добьется выплаты 6,5 миллионов рублей, заявил адвокат... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:20
2020-08-11T16:03
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Защита актера Михаила Ефремова
сильно сомневается, что старший сын погибшего курьера Сергея Захарова добьется выплаты 6,5 миллионов рублей, заявил адвокат Эльман Пашаев
.
Сегодня адвокат Виталия Захарова Сергей Аверцев сообщил, что подаст к Ефремову гражданский иск о возмещении причиненного морального вреда на 6,5 миллиона рублей. Заседание суда было отложено на среду из-за состояния здоровья актера, которого из суда забрала скорая.
"Что я думаю об иске? Суды выплачивают до миллиона-полутора, и то если есть малолетние дети на иждивении, если есть проблемы со здоровьем", - заявил Пашаев.
Защитник трёх других потерпевших Александр Добровинский
пока не озвучил сумму требований, которые они планируют заявить. "У меня два исковых заявления от моих доверителей, от трёх потерпевших. Я посмотрю, предъявить иск номер один или номер два, это должно произойти на суде завтра, если заседание состоится", - рассказал он журналистам.
По версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику.