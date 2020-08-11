Адвокат Ефремова скептически отозвался об иске на 6,5 миллиона рублей

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского суда города Москвы, где пройдет заседание по делу о ДТП со смертельным исходом

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского суда города Москвы, где пройдет заседание по делу о ДТП со смертельным исходом

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Защита актера Защита актера Михаила Ефремова сильно сомневается, что старший сын погибшего курьера Сергея Захарова добьется выплаты 6,5 миллионов рублей, заявил адвокат Эльман Пашаев

Сегодня адвокат Виталия Захарова Сергей Аверцев сообщил, что подаст к Ефремову гражданский иск о возмещении причиненного морального вреда на 6,5 миллиона рублей. Заседание суда было отложено на среду из-за состояния здоровья актера, которого из суда забрала скорая.

"Что я думаю об иске? Суды выплачивают до миллиона-полутора, и то если есть малолетние дети на иждивении, если есть проблемы со здоровьем", - заявил Пашаев.

Защитник трёх других потерпевших Александр Добровинский пока не озвучил сумму требований, которые они планируют заявить. "У меня два исковых заявления от моих доверителей, от трёх потерпевших. Я посмотрю, предъявить иск номер один или номер два, это должно произойти на суде завтра, если заседание состоится", - рассказал он журналистам.