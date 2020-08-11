В Белоруссии оппозиция создаст "комитет государственного спасения"

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост главы Белоруссии Экс-претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что оппозиция республики создает "комитет государственного спасения" и предложит войти в него Светлане Тихановской

"Мы будем сейчас создавать самостоятельно комитет государственного спасения. Будем туда включать всех заинтересованных людей. Основные цели остаются те же, что и были, которые согласовали со штабом Тихановских, когда объединялись", - заявил Цепкало в ходе телефонного разговора с корреспондентом РИА Новости.

Он подчеркнул, что оппозиция, "понимая ситуацию Светланы", будет объединяться "не вокруг лидера, а вокруг принципов". Но при этом Цепкало добавил, что "контактировать со Светланой будем".

Он заявил, что пока у комитета нет программы и нет территориального центра, общение больше происходит удаленно.

"Общаемся и виртуально, и реально. Пока еще не определились, где он будет (заседать). Сейчас мы пишем программу, проводим консультации со всеми, кто выступит соучредителями", - сказал бывший кандидат.

Ранее три штаба - кандидата в президенты Тихановской, а также незарегистрированных в этом качестве экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало - заявили, что решили объединить усилия во время нынешней избирательной кампании с целью проведения честных выборов в стране. Лицами этой кампании, помимо Тихановской, являются жена Цепкало Вероника, а также представитель штаба Бабарико Мария Колесникова.

В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.