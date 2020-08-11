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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
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В Белоруссии оппозиция создаст "комитет государственного спасения"
Экс-претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что оппозиция республики создает "комитет государственного спасения" и предложит... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T19:08
протесты в белоруссии
валерий цепкало
светлана тихановская
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий цепкало, светлана тихановская, белоруссия, в мире

В Белоруссии оппозиция создаст "комитет государственного спасения"

15:19 11.08.2020 (обновлено: 19:08 11.08.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоКандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что оппозиция республики создает "комитет государственного спасения" и предложит войти в него Светлане Тихановской.
"Мы будем сейчас создавать самостоятельно комитет государственного спасения. Будем туда включать всех заинтересованных людей. Основные цели остаются те же, что и были, которые согласовали со штабом Тихановских, когда объединялись", - заявил Цепкало в ходе телефонного разговора с корреспондентом РИА Новости.
Он подчеркнул, что оппозиция, "понимая ситуацию Светланы", будет объединяться "не вокруг лидера, а вокруг принципов". Но при этом Цепкало добавил, что "контактировать со Светланой будем".
Он заявил, что пока у комитета нет программы и нет территориального центра, общение больше происходит удаленно.
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"Общаемся и виртуально, и реально. Пока еще не определились, где он будет (заседать). Сейчас мы пишем программу, проводим консультации со всеми, кто выступит соучредителями", - сказал бывший кандидат.
Ранее три штаба - кандидата в президенты Тихановской, а также незарегистрированных в этом качестве экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало - заявили, что решили объединить усилия во время нынешней избирательной кампании с целью проведения честных выборов в стране. Лицами этой кампании, помимо Тихановской, являются жена Цепкало Вероника, а также представитель штаба Бабарико Мария Колесникова.
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
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