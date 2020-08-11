https://ria.ru/20200811/1575646127.html
Цепкало подтвердил, что с Тихановской пока нет связи
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало подтвердил РИА Новости, что пока со Светланой Тихановской нет связи. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:14
2020-08-11T15:15
протесты в белоруссии
валерий цепкало
светлана тихановская
белоруссия
литва
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575645454.html
2
белоруссия
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575645717_0:185:3000:1873_1400x0_80_0_0_0ae81a8b8e922b40fb578e57cd191731.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий цепкало, светлана тихановская, белоруссия, литва, в мире