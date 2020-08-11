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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575646127.html
Цепкало подтвердил, что с Тихановской пока нет связи
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало подтвердил РИА Новости, что пока со Светланой Тихановской нет связи. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:15
протесты в белоруссии
валерий цепкало
светлана тихановская
белоруссия
литва
в мире
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белоруссия
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
валерий цепкало, светлана тихановская, белоруссия, литва, в мире

Цепкало подтвердил, что с Тихановской пока нет связи

15:14 11.08.2020 (обновлено: 15:15 11.08.2020)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoСветлана Тихановская на пресс-конференции по итогам президентских выборов в Минске, 10 августа 2020
Светлана Тихановская на пресс-конференции по итогам президентских выборов в Минске, 10 августа 2020
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало подтвердил РИА Новости, что пока со Светланой Тихановской нет связи.
"Пока не удалось с ней связаться. Отправляли сообщения, моя жена с ней общается, и тот человек, который с ней постоянно на связи, сейчас вот говорит, что сообщение даже не доставлено", - сказал Цепкало по телефону.
Ранее кандидат в президенты Тихановская, которая покинула ночью Белоруссию и находится в Литве, в видеообращении призвала белорусов, которые ее поддерживают, не выходить больше на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
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Протесты в БелоруссииВалерий ЦепкалоСветлана ТихановскаяБелоруссияЛитваВ мире
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