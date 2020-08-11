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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575645975.html
Штаб Тихановской призвал белорусов к защите голосов законными способами
Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской продолжает свою работу, несмотря на ее отъезд из страны, и призывает граждан республики защищать... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:50
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
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РИА Новости
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353
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Штаб Тихановской призвал белорусов к защите голосов законными способами

15:13 11.08.2020 (обновлено: 15:50 11.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Минске после президентских выборов
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской продолжает свою работу, несмотря на ее отъезд из страны, и призывает граждан республики защищать свой голос легальными, ненасильственными способами, заявила во вторник в Минске доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова.
"Сегодня ситуация критическая, вы видите по этим двум дням, люди выходят на улицы защищать свой выбор. Мы должны отказаться от насилия. Мы должны защищать победу легальными, ненасильственными способами, потому что человеческая жизнь - это самое ценное, что есть у нас и что не ценят белорусские власти", - заявила Ковалькова на пресс-конференции.
По ее словам, "штаб Светланы Тихановской продолжает свою работу".
Ковалькова рассказала, что на вторник запланировала встреча штаба для обсуждения сложившейся ситуации, которая, по ее признанию, оказалась неожиданной. "Светлана для нас победила, и мы благодарны ей за то, что она сделала для победы, она вселила надежду, что мы можем победить и каждый из нас - лидер", - сказала она.
Представитель Тихановской высказалась о необходимости организации диалога с властью с целью остановить насилие и для обсуждения результатов выборов. По ее словам, команда политика готова координировать работу с представителями других политических структур, которые "готовы идти дальше и бороться за победу". Ковалькова также сообщила, что направила в ЦИК по почте жалобу о непризнании результатов выборов президента Белоруссии за подписью Тихановской на случай, если предыдущая жалоба, поданная накануне, не была зарегистрирована.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возле избирательного участка в Минске
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Соратница Тихановской Мария Колесникова также заявила, что протесты должны носить мирный характер. "Ни с одной стороны - ни со стороны мирных граждан, ни властей - не должно предприниматься провокаций, все акции протеста должны быть мирными. Мы к этому призываем и граждан, и представителей властей. У каждого есть право выразить несогласие", - сказала Колесникова.
По ее мнению, сложившая в Белоруссии политическая ситуация является результатом того, что "власти отказались слышать собственных граждан и не несут ответственность за их безопасность".
Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Вчера, 12:59Протесты в Белоруссии
МИД Литвы сообщил об отъезде Тихановской из Белоруссии
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