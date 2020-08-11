Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200811/1575645621.html
Финляндия расширила список причин для въезда россиян в страну
Финляндия, границы которой закрыты с марта из-за пандемии коронавируса, расширила список причин для въезда россиян в страну, сообщает пограничная охрана... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:02
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
канада
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/49923/90/499239001_0:154:3011:1848_1400x0_80_0_0_bb73fc69f80429c297de30f09bb0bd7f.jpg
https://ria.ru/20200811/1575635481.html
1
россия
канада
финляндия
турция
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/49923/90/499239001_0:154:3011:1848_1400x0_80_0_0_bb73fc69f80429c297de30f09bb0bd7f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/49923/90/499239001_172:0:2839:2000_1400x0_80_0_0_ecd0975e91faccbf587bd037d36ac183.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/49923/90/499239001_506:0:2506:2000_1400x0_80_0_0_95591b145212fa781f84f78d9874ac2d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, канада, финляндия, турция, сша, в мире

Финляндия расширила список причин для въезда россиян в страну

15:09 11.08.2020 (обновлено: 16:02 11.08.2020)
2861
© РИА Новости / Сергей Компанийченко / Перейти в фотобанкНовая дорога между государственными пунктами пропуска "Брусничное" и "Нуйямаа"
Новая дорога между государственными пунктами пропуска Брусничное и Нуйямаа
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 11 авг - РИА Новости. Финляндия, границы которой закрыты с марта из-за пандемии коронавируса, расширила список причин для въезда россиян в страну, сообщает пограничная охрана Финляндии.
Отныне в Финляндию могут приехать россияне, у кого в Финляндии находится "социальный партнер", то есть люди имеют социальную связь вне зависимости от пола, находятся в гражданском браке или сожительствуют.
"В Финляндию могут прибыть лица, путешествующие по гуманитарным причинам, неотложным семейным делам (например, рождение собственного ребенка, серьезная болезнь родственника, собственная свадьба) или другие веские личные причины, такие как работа, важная для функционирования общества или надежности снабжения, выполнение которой требует присутствие человека или лиц, прибывающих из другой страны, и если работа не допускает задержек", - говорится в сообщении погранохраны.
Помимо россиян, изменение коснется прибывающих из Канады, США, Австралии и Турции.
Представитель пограничников Юха Кивеля отметил в комментарии финской государственной телерадиовещательной корпорации YLE, что решение о каждом въезде в Финляндию принимается в индивидуальном порядке на границе.
Ранее пограничники сообщали, что количество граждан, пересекающих границу между Финляндией и Россией, в июне сократилось на 94,6% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, до 44775 человек, в июне 2019 года границу между двумя странами пересекли 834523 раз. Количество пересечений границы в апреле сократилось на 94% до 44904 раз, в мае 94,8% до 41262.
Финляндия закрыла из-за пандемии коронавируса свои границы с 19 марта.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Первая в мире вакцина от коронавируса
Вчера, 12:57
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса
1641113
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыКанадаФинляндияТурцияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп отреагировал на заявления Болтона о Путине и американской разведке
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
В Германии объяснили, почему российская вакцина пока не поступит в Европу
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Соратники Тихановской заявили о давлении на нее
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Цепкало потребовал признать Тихановскую главой Белоруссии
Шашлык
Названы способы снизить вред шашлыка
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
США оценили появление в России первой в мире вакцины от коронавируса
Мессенджер Telegram на экране телефона
Эксперты рассказали, как Telegram обходит блокировки в Белоруссии
Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова
СМИ сообщили о задержании мужа госпитализированной певицы Легкоступовой
Вид на Братиславу
В посольстве оценили версию Словакии о причинах высылки россиян
Украинский шоколад Рошен, архивное фото
Задержан сотрудник СБ Украины, передававший гостайну в конфетах
Здание центрального аппарата Россотрудничества на улице Воздвиженка в Москве
Россотрудничество сменит название
Кошка на балконе жилого дома
Назван простейший способ избежать заражения коронавирусом
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В МИД Германии жестко ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Штаб Тихановской призвал белорусов к защите голосов законными способами
Стюардесса
Авиакомпании ввели ограничения по провозу ручной клади на рейсах в Турцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Сообщение о "минировании" в хабаровском аэропорту оказалось ложным
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
Лента новостейМолния