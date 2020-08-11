https://ria.ru/20200811/1575645621.html
Финляндия расширила список причин для въезда россиян в страну
Финляндия, границы которой закрыты с марта из-за пандемии коронавируса, расширила список причин для въезда россиян в страну, сообщает пограничная охрана... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:09
2020-08-11T16:02
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 авг - РИА Новости. Финляндия
, границы которой закрыты с марта из-за пандемии коронавируса, расширила список причин для въезда россиян в страну, сообщает пограничная охрана Финляндии.
Отныне в Финляндию могут приехать россияне, у кого в Финляндии находится "социальный партнер", то есть люди имеют социальную связь вне зависимости от пола, находятся в гражданском браке или сожительствуют.
"В Финляндию могут прибыть лица, путешествующие по гуманитарным причинам, неотложным семейным делам (например, рождение собственного ребенка, серьезная болезнь родственника, собственная свадьба) или другие веские личные причины, такие как работа, важная для функционирования общества или надежности снабжения, выполнение которой требует присутствие человека или лиц, прибывающих из другой страны, и если работа не допускает задержек", - говорится в сообщении погранохраны.
Помимо россиян, изменение коснется прибывающих из Канады
, США
, Австралии
и Турции
.
Представитель пограничников Юха Кивеля отметил в комментарии финской государственной телерадиовещательной корпорации YLE, что решение о каждом въезде в Финляндию принимается в индивидуальном порядке на границе.
Ранее пограничники сообщали, что количество граждан, пересекающих границу между Финляндией и Россией, в июне сократилось на 94,6% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, до 44775 человек, в июне 2019 года границу между двумя странами пересекли 834523 раз. Количество пересечений границы в апреле сократилось на 94% до 44904 раз, в мае 94,8% до 41262.
Финляндия закрыла из-за пандемии коронавируса
свои границы с 19 марта.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.