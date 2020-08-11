Финляндия расширила список причин для въезда россиян в страну

Отныне в Финляндию могут приехать россияне, у кого в Финляндии находится "социальный партнер", то есть люди имеют социальную связь вне зависимости от пола, находятся в гражданском браке или сожительствуют.

"В Финляндию могут прибыть лица, путешествующие по гуманитарным причинам, неотложным семейным делам (например, рождение собственного ребенка, серьезная болезнь родственника, собственная свадьба) или другие веские личные причины, такие как работа, важная для функционирования общества или надежности снабжения, выполнение которой требует присутствие человека или лиц, прибывающих из другой страны, и если работа не допускает задержек", - говорится в сообщении погранохраны.

Ранее пограничники сообщали, что количество граждан, пересекающих границу между Финляндией и Россией, в июне сократилось на 94,6% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, до 44775 человек, в июне 2019 года границу между двумя странами пересекли 834523 раз. Количество пересечений границы в апреле сократилось на 94% до 44904 раз, в мае 94,8% до 41262.