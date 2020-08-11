Эксперты рассказали, как изменились цены на билеты в Абхазию

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Средняя стоимость билета на поезд из Москвы в Сухум за год выросла на 16 процентов, до пяти тысяч рублей, из Ростова-на-Дону — на 35 процентов, до 2,5 тысячи рублей, сообщает Туту.ру.

Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователями билетов в эту республику и выяснили, что путешествие в соседнюю республику за год существенно подорожало.

Граница между Россией и Абхазией была открыта 1 августа. Российские туристы обычно приезжают в Сухум — столицу и крупнейший город страны — на поезде из Москвы, Ростова-на-Дону и Адлера. Средний чек из Москвы за год вырос на 16 процентов, до пяти тысяч рублей, из Ростова-на-Дону — на 35 процентов, до 2,5 тысячи рублей. Поездка из Адлера обходится дороже в среднем на 18 процентов, то есть в 840 рублей.

Железнодорожные билеты на курорт Гагры из трех российских городов подорожали почти в полтора раза. Из Санкт-Петербурга — на 29 процентов, из Воронежа — на 79 процентов, из Сочи — на 62 процента.