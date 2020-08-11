https://ria.ru/20200811/1575645488.html
Эксперты рассказали, как изменились цены на билеты в Абхазию
Средняя стоимость билета на поезд из Москвы в Сухум за год выросла на 16 процентов, до пяти тысяч рублей, из Ростова-на-Дону — на 35 процентов, до 2,5 тысячи... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T19:26
2020-08-11T19:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, гагра, адлер, новости - туризм, абхазия, москва, сочи, ростов-на-дону, сухум
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Средняя стоимость билета на поезд из Москвы в Сухум за год выросла на 16 процентов, до пяти тысяч рублей, из Ростова-на-Дону — на 35 процентов, до 2,5 тысячи рублей, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователями билетов в эту республику и выяснили, что путешествие в соседнюю республику за год существенно подорожало.
Граница между Россией и Абхазией была открыта 1 августа. Российские туристы обычно приезжают в Сухум — столицу и крупнейший город страны — на поезде из Москвы, Ростова-на-Дону и Адлера. Средний чек из Москвы за год вырос на 16 процентов, до пяти тысяч рублей, из Ростова-на-Дону — на 35 процентов, до 2,5 тысячи рублей. Поездка из Адлера обходится дороже в среднем на 18 процентов, то есть в 840 рублей.
Железнодорожные билеты на курорт Гагры из трех российских городов подорожали почти в полтора раза. Из Санкт-Петербурга — на 29 процентов, из Воронежа — на 79 процентов, из Сочи — на 62 процента.
Многие туристы добираются в Абхазию из Сочи, причем не только на поезде, но и на электричке, автобусе. Средний чек на железнодорожные билеты Сочи — Сухум за год вырос на 12 процентов, до 886 рублей. Автобусом – дешевле: поездка обойдется в сумму от 380 до 560 рублей, в зависимости от выбранного курорта.