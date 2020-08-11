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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575645454.html
Соратники Тихановской заявили о давлении на нее
Видеообращение кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с призывом не выходить на уличные протесты было записано в здании Центризбиркома... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:25
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, литва, в мире

Соратники Тихановской заявили о давлении на нее

15:07 11.08.2020 (обновлено: 16:25 11.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Архивное фото
МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Видеообращение кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с призывом не выходить на уличные протесты было записано в здании Центризбиркома республики и, возможно, под давлением, заявила доверенное лицо политика Ольга Ковалькова.
Ранее Тихановская, которая покинула ночью Белоруссию, записала ролик, в котором посоветовала сторонникам проявить благоразумие и соблюдать закон.
"Как человек, который находился долгое время рядом со Светланой, знает, что она говорила, могу сказать, что она считает себя победителем на выборах... Могу предположить, что она не могла сказать этого (не выходить на протесты - ред.)", - заявила Ковалькова на пресс-конференции.
Она отметила, что после 16.00 (совпадает с мск) в понедельник связь с Тихановской отсутствовала.
"Судя по той одежде, в которой она на видео, а в ней она была перед тем, как мы расстались перед ее посещением ЦИК, видеообращение сделано в Центризбиркоме", - предположила Ковалькова.
Доверенной лицо Тихановской считает, что вчера та читала свое обращение по бумажке. Кроме того, напомнила она, решение об отъезде кандидат не сонгласовала с командой.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
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В свою очередь соратница Тихановской Мария Колесникова сообщила, что несколько часов находилась в Центризбиркоме, куда пришла подавать жалобу на результаты выборов. По словам Колесниковой, туда также пришли двое высокопоставленных представителей силовых структур. Также, отметила она, в здание ЦИК занесли большие сумки, в которых могли находиться камеры.
Когда твое окружение и семья находятся в заложниках, сложно делать заявления не под давлением", - заключила она.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
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