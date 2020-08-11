Фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Питалева вышлют из Белоруссии

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Илью Питалева вышлют из Фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Илью Питалева вышлют из Белоруссии , заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.

"Скорее всего, запретят въезд в страну на определенный срок", — цитирует его Sputnik Беларусь

Из-за большого количества задержанных суд могут провести в режиме онлайн, по скайпу, отметил Бегун.

Вчера вечером Питалев перестал выходить на связь. Сообщалось, что перед этим он вместе с коллегами находился недалеко от стелы "Минск — город-герой", где планировали собраться протестующие.

Позднее Sputnik со ссылкой на источник в белорусском МВД написал, что Питалев находится в СИЗО "Жодино". Эту информацию передали в российское посольство.

За последние несколько дней в Белоруссии задержали некоторых сотрудников СМИ: Семена Пегова, журналиста Sputnik Евгения Олейника, работников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, Максима Солопова из "Медузы", корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов "Дождя", а также трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly. Сегодня шеф-редактор Znak.com Мария Плюснина рассказала, что редакция не может связаться с корреспондентом Никитой Телиженко со вчерашнего вечера.

Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко накануне отпустили, хотя во время задержания к ним применяли физическую силу. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призывала власти и лично президента республики Александра Лукашенко освободить россиян. Она отмечала, что глава государства "волен наводить порядок в своей стране как угодно", но задерживать представителей прессы за их работу не имеет права.

Журналисты "Дождя" также вышли на свободу. Они работали в Белоруссии без аккредитации, поэтому им запретили въезд в страну на пять лет.

При этом три стрингера Ruptly остаются под арестом. По словам Симоньян, с ними нет связи с воскресенья. Также ничего не известно о местонахождении Солопова.

В российском МИД призвали белорусские власти относиться к выполнению журналистами их редакционных заданий с уважением. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что в республике обращались с сотрудниками российских СМИ "не по-братски". Союз журналистов России также выразил протест и потребовал немедленного освобождения освещавших беспорядки коллег.