Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575645379.html
Фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Питалева вышлют из Белоруссии
Фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Илью Питалева вышлют из Белоруссии, заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:41
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575638239_0:132:1430:937_1400x0_80_0_0_665ead38b1215458da2bb8c765c35218.jpg
https://ria.ru/20200810/1575588655.html
https://ria.ru/20200810/1575600237.html
С упорством достойным лучшего применения, батька рубит сук на котором сидит.
24
И что именно он сделал? Набросился на ОМОН с дубиной, кидал коктейль Молотова, возводил барикады?
19
7
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575638239_0:132:1430:937_1400x0_80_0_0_665ead38b1215458da2bb8c765c35218.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575638239_0:0:1428:1071_1400x0_80_0_0_961e43cfd583bf9f67d0a60a47e72715.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575638239_93:0:1352:1259_1400x0_80_0_0_ea4daca14016e857820efcbf49568a2d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, в мире

Фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Питалева вышлют из Белоруссии

15:06 11.08.2020 (обновлено: 17:41 11.08.2020)
5553
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСпециальный фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев
Специальный фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Илью Питалева вышлют из Белоруссии, заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.
"Скорее всего, запретят въезд в страну на определенный срок", — цитирует его Sputnik Беларусь.
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
10 августа, 13:53Протесты в Белоруссии
"Отношение как к скоту". Репортер Sputnik рассказал о задержании в Минске
Из-за большого количества задержанных суд могут провести в режиме онлайн, по скайпу, отметил Бегун.
Вчера вечером Питалев перестал выходить на связь. Сообщалось, что перед этим он вместе с коллегами находился недалеко от стелы "Минск — город-герой", где планировали собраться протестующие.
Позднее Sputnik со ссылкой на источник в белорусском МВД написал, что Питалев находится в СИЗО "Жодино". Эту информацию передали в российское посольство.
За последние несколько дней в Белоруссии задержали некоторых сотрудников СМИ: Семена Пегова, журналиста Sputnik Евгения Олейника, работников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, Максима Солопова из "Медузы", корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов "Дождя", а также трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly. Сегодня шеф-редактор Znak.com Мария Плюснина рассказала, что редакция не может связаться с корреспондентом Никитой Телиженко со вчерашнего вечера.
Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко накануне отпустили, хотя во время задержания к ним применяли физическую силу. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призывала власти и лично президента республики Александра Лукашенко освободить россиян. Она отмечала, что глава государства "волен наводить порядок в своей стране как угодно", но задерживать представителей прессы за их работу не имеет права.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
10 августа, 18:05
Не надо придумывать "пиррову победу" Лукашенко
Журналисты "Дождя" также вышли на свободу. Они работали в Белоруссии без аккредитации, поэтому им запретили въезд в страну на пять лет.
При этом три стрингера Ruptly остаются под арестом. По словам Симоньян, с ними нет связи с воскресенья. Также ничего не известно о местонахождении Солопова.
В российском МИД призвали белорусские власти относиться к выполнению журналистами их редакционных заданий с уважением. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что в республике обращались с сотрудниками российских СМИ "не по-братски". Союз журналистов России также выразил протест и потребовал немедленного освобождения освещавших беспорядки коллег.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
6314322218
Обсудить 7
Протесты в БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
С упорством достойным лучшего применения, батька рубит сук на котором сидит.
11 августа, 15:12
Александр И
2000004
И что именно он сделал? Набросился на ОМОН с дубиной, кидал коктейль Молотова, возводил барикады?
11 августа, 15:07
ЕВЕгор Воронин
1410004
Рекомендуем
Ефремова выносят на носилках из зала суда
Опубликовано видео госпитализации Ефремова из зала суда
Президент США Дональд Трамп
Трамп отреагировал на заявления Болтона о Путине и американской разведке
Участники митинга-встречи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы народов в Минске
Тихановская призвала сторонников прекратить акции протеста
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии
Братислава
Три российских дипломата с семьями покинули Словакию
Сотрудники правоохранительных органов бьют протестующих на митинге после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
"Коктейли Молотова" и первый погибший: ночь протестов в Минске
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Парламент Белоруссии выступил с заявлением по протестам
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В МИД Германии жестко ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Осмотр перед выпиской добровольцев, участвовавших в испытаниях вакцины от COVID-19
Запад переживает за "путинских подопытных свинок"
МиГ-31
МиГ-31 перехватили американский беспилотник над Чукотским морем
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
"Янки, гоу хоум!": что началось в Сирии
Сотрудники ФСБ Башкирии проводят задержание по делу о теракте. Стоп-кадр видео
ФСБ задержала жителя Нефтекамска за подготовку теракта
Кошка на балконе жилого дома
Назван простейший способ избежать заражения коронавирусом
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
СМИ: исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова впала в кому
Первая в мире вакцина от коронавируса
"Российская вакцина от коронавируса: просто, как все гениальное"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Сообщение о "минировании" в хабаровском аэропорту оказалось ложным
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
Лента новостейМолния