Более 30 тысяч детей отдохнут в подмосковных лагерях во вторую смену

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Более 30 тысяч детей смогут отдохнуть в подмосковных лагерях во вторую смену в текущему году, рассказала заместитель министра социального развития Московской области Надежда Боос.

"Сейчас уже запустилась вторая смена (в оздоровительных лагерях), работает 61 загородный лагерь, в котором отдохнут порядка 10 тысяч детей и 421 лагерь с дневным пребыванием, где смогут отдохнуть порядка 22 тысяч детей", - сказала Боос в ходе пресс-конференции "Итоги первой смены детской оздоровительной кампании в Московской области", которую провели во вторник в Доме правительства Подмосковья в Красногорске.

Она рассказала, что в Московской области проживают около 700 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет, из которых порядка 90 тысяч – дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

"Необходимо учитывать, что в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора наполняемость лагерей составляет 50% от проектной мощности... В этом году, к сожалению, мы не планируем отправлять наших детей на море – это также связано с рекомендациями Роспотребнадзора", - отметила Боос.

По ее словам, в этом году в Подмосковье деятельность оздоровительных лагерей запустили 15 июля. В первую смену работали 52 лагеря, в них отдохнули более 9 тысяч детей. Кроме этого, 500 детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, побывали в лагерях, подведомственных министерству социального развития Московской области.