https://ria.ru/20200811/1575644811.html
Более 30 тысяч детей отдохнут в подмосковных лагерях во вторую смену
Более 30 тысяч детей смогут отдохнуть в подмосковных лагерях во вторую смену в текущему году, рассказала заместитель министра социального развития Московской... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:00
2020-08-11T15:35
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социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Более 30 тысяч детей смогут отдохнуть в подмосковных лагерях во вторую смену в текущему году, рассказала заместитель министра социального развития Московской области Надежда Боос.
"Сейчас уже запустилась вторая смена (в оздоровительных лагерях), работает 61 загородный лагерь, в котором отдохнут порядка 10 тысяч детей и 421 лагерь с дневным пребыванием, где смогут отдохнуть порядка 22 тысяч детей", - сказала Боос в ходе пресс-конференции "Итоги первой смены детской оздоровительной кампании в Московской области", которую провели во вторник в Доме правительства Подмосковья в Красногорске.
Она рассказала, что в Московской области
проживают около 700 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет, из которых порядка 90 тысяч – дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
"Необходимо учитывать, что в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора наполняемость лагерей составляет 50% от проектной мощности... В этом году, к сожалению, мы не планируем отправлять наших детей на море – это также связано с рекомендациями Роспотребнадзора", - отметила Боос.
По ее словам, в этом году в Подмосковье деятельность оздоровительных лагерей запустили 15 июля. В первую смену работали 52 лагеря, в них отдохнули более 9 тысяч детей. Кроме этого, 500 детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, побывали в лагерях, подведомственных министерству социального развития Московской области.
Она также подчеркнула, что в текущем году особый акцент при подготовке детских оздоровительных лагерей был сделан на обеспечение безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса.