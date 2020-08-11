Нарколог: потери от употребления алкоголя втрое превышают доход от продаж

"Почти в три раза больше потери от потребления алкоголя. Вот как бы нам эти цифры хотя бы уравнять на первом этапе, чтобы потери от потребления алкоголя хотя бы снизились до тех доходных мер от акцизных сборов", - сказал Брюн на форуме "Здоровье нации – основа процветания России".