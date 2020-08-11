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Нарколог: потери от употребления алкоголя втрое превышают доход от продаж
Потери от употребления алкоголя почти в три раза превышают доходы от акцизных сборов, заявил главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:32
всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии»
здоровье - общество
евгений брюн
москва
алкоголь
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всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии» , здоровье - общество, евгений брюн, москва, алкоголь

Нарколог: потери от употребления алкоголя втрое превышают доход от продаж

14:59 11.08.2020 (обновлено: 15:32 11.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВсероссийский форум "Здоровье нации — основа процветания России"
Всероссийский форум Здоровье нации — основа процветания России
© РИА Новости / Максим Блинов
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Всероссийский форум "Здоровье нации — основа процветания России"
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Потери от употребления алкоголя почти в три раза превышают доходы от акцизных сборов, заявил главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.
По его словам, акцизные сборы от алкоголя составляют порядка 30 миллиардов рублей в год, а потери от алкоголизма - порядка 80 миллиардов в год.

"Почти в три раза больше потери от потребления алкоголя. Вот как бы нам эти цифры хотя бы уравнять на первом этапе, чтобы потери от потребления алкоголя хотя бы снизились до тех доходных мер от акцизных сборов", - сказал Брюн на форуме "Здоровье нации – основа процветания России".

Форум проводится в этом году с 11 по 13 августа в Москве. РИА Новости выступает стратегическим медиапартнером форума.
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Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России»Здоровье - ОбществоЕвгений БрюнМоскваАлкоголь
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