https://ria.ru/20200811/1575644692.html
Нарколог: потери от употребления алкоголя втрое превышают доход от продаж
Потери от употребления алкоголя почти в три раза превышают доходы от акцизных сборов, заявил главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T14:59
2020-08-11T15:32
всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии»
здоровье - общество
евгений брюн
москва
алкоголь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575645095_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_417ca3bfcb90890b573daf0e4c95e1f7.jpg
https://ria.ru/20200618/1573095503.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575645095_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_417ca3bfcb90890b573daf0e4c95e1f7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575645095_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8e595a145227a043755d22b33d41084c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575645095_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_618e30255f03d888c1b1eead3daeffa5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии» , здоровье - общество, евгений брюн, москва, алкоголь