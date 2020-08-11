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В Подмосковье врачи спасли пожилую пациентку с поражением 95% легких
Пациентку в возрасте 62 лет с почти полным поражением легких удалось спасти в Реутовской больнице Московской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T14:57
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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353
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье врачи спасли пожилую пациентку с поражением 95% легких

14:57 11.08.2020
1166
© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пациентку в возрасте 62 лет с почти полным поражением легких удалось спасти в Реутовской больнице Московской области, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"В Реутовскую больницу была доставлена 62-летняя пациентка в тяжелом состоянии. При обследовании у женщины была выявлена тяжелая двусторонняя пневмония с поражением более 95% легких. Благодаря усилиям врачей и разработанной схеме лечения, женщина пошла на поправку", - говорится в сообщении.
Пациентка провела в больнице 57 дней, из них 20 – в реанимации в тяжелом состоянии, рассказали в ведомстве. К настоящему времени она завершила лечение и находится дома.
"Спасибо большое врачам, они сделали все возможное и невозможное. Если бы не они, может, меня и в живых бы уже не было. Так что только большое человеческое спасибо могу им сказать. Лично хочу поблагодарить своего лечащего врача Ирину Русакову за оказанный уход", - сказала пациентка.
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Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Общество
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