В Подмосковье врачи спасли пожилую пациентку с поражением 95% легких

"В Реутовскую больницу была доставлена 62-летняя пациентка в тяжелом состоянии. При обследовании у женщины была выявлена тяжелая двусторонняя пневмония с поражением более 95% легких. Благодаря усилиям врачей и разработанной схеме лечения, женщина пошла на поправку", - говорится в сообщении.

Пациентка провела в больнице 57 дней, из них 20 – в реанимации в тяжелом состоянии, рассказали в ведомстве. К настоящему времени она завершила лечение и находится дома.

"Спасибо большое врачам, они сделали все возможное и невозможное. Если бы не они, может, меня и в живых бы уже не было. Так что только большое человеческое спасибо могу им сказать. Лично хочу поблагодарить своего лечащего врача Ирину Русакову за оказанный уход", - сказала пациентка.