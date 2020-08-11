Опубликовано видео госпитализации Ефремова из зала суда

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Появилось видео госпитализации Появилось видео госпитализации Михаила Ефремова из зала суда, где рассматривалось дело о ДТП, в котором погиб Сергей Захаров.

На кадрах можно заметить, как судебные приставы выносят артиста из здания на носилках к машине скорой помощи.

Сам Ефремов при этом не шевелится и, возможно, находится без сознания.

Ранее сообщалось, что, когда артист выезжал на заседание, он спускался по лестнице и хромал. До зала суда конвоиры тащили его на руках.

По словам адвоката Ефремова Эльмана Пашаева , врачи подозревают у него предынфарктное или предынсультное состояние.

Смертельное ДТП с участием Ефремова

По версии следствия, восьмого июня актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.

Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.