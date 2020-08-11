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Опубликовано видео госпитализации Ефремова из зала суда
Появилось видео госпитализации Михаила Ефремова из зала суда, где рассматривалось дело о ДТП, в котором погиб Сергей Захаров. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T18:39
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
москва
происшествия
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Артист
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60
Ефремова выносят на носилках из зала суда
В связи с плохим самочувствием актера Ефремова суд перенесли на 12 августа.
2020-08-11T15:04
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Опубликовано видео госпитализации Ефремова из зала суда

15:04 11.08.2020 (обновлено: 18:39 11.08.2020)
26829
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Появилось видео госпитализации Михаила Ефремова из зала суда, где рассматривалось дело о ДТП, в котором погиб Сергей Захаров.
На кадрах можно заметить, как судебные приставы выносят артиста из здания на носилках к машине скорой помощи.
Видео первых минут ДТП с Ефремовым
10 августа, 20:10
Защита предоставила видео первых минут ДТП с участием Ефремова
Сам Ефремов при этом не шевелится и, возможно, находится без сознания.
Ранее сообщалось, что, когда артист выезжал на заседание, он спускался по лестнице и хромал. До зала суда конвоиры тащили его на руках.
По словам адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, врачи подозревают у него предынфарктное или предынсультное состояние.

Смертельное ДТП с участием Ефремова

По версии следствия, восьмого июня актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
На прошлой неделе Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу.
Адвокат Эльман Пашаев отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского городского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
8 августа, 08:00
Адвокат Ефремова раскрывает глубины
24303128016210
Обсудить 92
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
будут безжалостно называть Мишку циркачом, артистом, представлением, бабником, а он бац и в ящик сыграет. Вам от этого станет радостнее и богаче жить?
11 августа, 15:59
Валентина Петрова
11517123979
Артист
11 августа, 15:11
АНАлексей Некрасов
1741000016
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