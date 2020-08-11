https://ria.ru/20200811/1575644449.html
Опубликовано видео госпитализации Ефремова из зала суда
Появилось видео госпитализации Михаила Ефремова из зала суда, где рассматривалось дело о ДТП, в котором погиб Сергей Захаров. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:04
2020-08-11T18:39
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
москва
происшествия
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Валентина Петрова
будут безжалостно называть Мишку циркачом, артистом, представлением, бабником, а он бац и в ящик сыграет. Вам от этого станет радостнее и богаче жить?
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Алексей Некрасов
Артист
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Ефремова выносят на носилках из зала суда
В связи с плохим самочувствием актера Ефремова суд перенесли на 12 августа.
2020-08-11T15:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Появилось видео госпитализации Михаила Ефремова
из зала суда, где рассматривалось дело о ДТП, в котором погиб Сергей Захаров.
На кадрах можно заметить, как судебные приставы выносят артиста из здания на носилках к машине скорой помощи.
Сам Ефремов при этом не шевелится и, возможно, находится без сознания.
Ранее сообщалось, что, когда артист выезжал на заседание, он спускался по лестнице и хромал. До зала суда конвоиры тащили его на руках.
По словам адвоката Ефремова Эльмана Пашаева
, врачи подозревают у него предынфарктное или предынсультное состояние.
Смертельное ДТП с участием Ефремова
По версии следствия, восьмого июня актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
На прошлой неделе Пресненский суд Москвы
приступил к рассмотрению дела по существу.