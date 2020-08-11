Жителя Нефтекамска допросили после попытки теракта

"Я хотел набрать определенное количество человек и вывести их на митинг, несанкционированный митинг", — говорит задержанный. На вопрос оперативника про цели преступления он отвечает, что хотел "показать народную силу".

"Изначально цель была кинуть бутылку (с "коктейлем Молотова". — Прим. ред.) в БашРТС, мысль была такая из-за того, что поднимается (цена) на услуги за тепло. Почти до девяти-десяти тысяч дошло. Также задумки были — (на) администрацию города Нефтекамска из-за ненависти к режиму действующему", — поясняет задержанный на допросе.