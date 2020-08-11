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Жителя Нефтекамска допросили после попытки теракта
Житель Нефтекамска, задержанный за подготовку к теракту, заявил на допросе, что хотел закидать "коктейлями Молотова" здания мэрии и генерирующей компании из-за... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T23:04
уфа
нефтекамск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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уфа, нефтекамск, происшествия

Жителя Нефтекамска допросили после попытки теракта

14:53 11.08.2020 (обновлено: 23:04 11.08.2020)
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© ФСБ РоссииСотрудники ФСБ Башкирии проводят в задержание по делу о теракте. Стоп-кадр видео
Сотрудники ФСБ Башкирии проводят в задержание по делу о теракте. Стоп-кадр видео
© ФСБ России
УФА, 11 авг — РИА Новости. Житель Нефтекамска, задержанный за подготовку к теракту, заявил на допросе, что хотел закидать "коктейлями Молотова" здания мэрии и генерирующей компании из-за "ненависти к режиму" и повышения тарифов за отопление, следует из видео УФСБ по Башкирии.
Ранее ведомство сообщило о задержании жителя Нефтекамска, который готовился совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства.
"Я хотел набрать определенное количество человек и вывести их на митинг, несанкционированный митинг", — говорит задержанный. На вопрос оперативника про цели преступления он отвечает, что хотел "показать народную силу".
"Изначально цель была кинуть бутылку (с "коктейлем Молотова". — Прим. ред.) в БашРТС, мысль была такая из-за того, что поднимается (цена) на услуги за тепло. Почти до девяти-десяти тысяч дошло. Также задумки были — (на) администрацию города Нефтекамска из-за ненависти к режиму действующему", — поясняет задержанный на допросе.
Сотрудники ФСБ РФ
Вчера, 14:18
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году
2510431614
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УфаНефтекамскПроисшествия
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