https://ria.ru/20200811/1575644311.html
Врачи подозревают у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние
Медики скорой помощи заподозрили у актера Михаила Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние и потому увезли его в больницу, сообщил журналистам его... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T14:52
2020-08-11T16:18
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
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https://ria.ru/20200811/1575636494.html
Ярослав Погодин
С больной головы на здоровую. Он ведь ещё до журналистов хромал. У человека с его вредными привычками после смены образа жизни это обычное явление. И если кто трепал ему нервы своей некомпетентностью так это сам Пашаев. Возможно также имеем дело с симуляцией. Но в этом случае непрофессиональной
17
Von Stirliz
Это как? Предынфарктное показывает кардиограмма. Как его можно спутать с предынсультным? Или ПАшаев сказал притвориться, а как именно не сказал?
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575649715_0:133:3152:1906_1400x0_80_0_0_0e4ceeecd7426762dab85950a3d95c55.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия