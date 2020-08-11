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Врачи подозревают у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние
Медики скорой помощи заподозрили у актера Михаила Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние и потому увезли его в больницу, сообщил журналистам его... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:18
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
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https://ria.ru/20200811/1575636494.html
С больной головы на здоровую. Он ведь ещё до журналистов хромал. У человека с его вредными привычками после смены образа жизни это обычное явление. И если кто трепал ему нервы своей некомпетентностью так это сам Пашаев. Возможно также имеем дело с симуляцией. Но в этом случае непрофессиональной
17
Это как? Предынфарктное показывает кардиограмма. Как его можно спутать с предынсультным? Или ПАшаев сказал притвориться, а как именно не сказал?
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия

Врачи подозревают у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние

14:52 11.08.2020 (обновлено: 16:18 11.08.2020)
1178
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Медики скорой помощи заподозрили у актера Михаила Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние и потому увезли его в больницу, сообщил журналистам его адвокат Эльман Пашаев.

"Врачи сказали, что у него или предынфарктное, или предынсультное состояние. Из-за кого это? Я думаю, это из-за журналистов, не вас всех, но есть там некоторые… Сделали из этого ДТП шоу", - посетовал защитник.

Актера Михаила Ефремова проводят к зданию Пресненского суда города Москвы, где пройдет заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
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51933723
Обсудить 11
ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
С больной головы на здоровую. Он ведь ещё до журналистов хромал. У человека с его вредными привычками после смены образа жизни это обычное явление. И если кто трепал ему нервы своей некомпетентностью так это сам Пашаев. Возможно также имеем дело с симуляцией. Но в этом случае непрофессиональной
11 августа, 15:05
Ярослав Погодин
1610000
Это как? Предынфарктное показывает кардиограмма. Как его можно спутать с предынсультным? Или ПАшаев сказал притвориться, а как именно не сказал?
11 августа, 15:04
Von Stirliz
731100
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