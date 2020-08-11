В посольстве оценили версию Словакии о причинах высылки россиян

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Версия словацкой стороны о причинах высылки российских дипломатов выглядит непрофессионально и недостойно, но Москва намерена развивать взаимоуважительные отношения со Словакией, несмотря на ее недружественные действия, заявило посольство РФ в Братиславе.

Как говорится в комментарии российского посольства, Москва рассматривает объявление МИД Словакии о высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Словацкой Республике как неконструктивный и достойный сожаления шаг местных властей, противоречащий духу плодотворного сотрудничества между нашими странами.

"Прозвучавшая в официальных словацких заявлениях и репортажах местных СМИ увязка решения о высылке наших дипломатов с историей о выдаче виз в генеральном консульстве Словакии в Санкт-Петербурге вызывает, по меньшей мере, недоумение, выглядит непрофессионально и недостойно. В этом контексте заявление пресс-секретаря МИД Словакии о заинтересованности в развитии отношений с Россией звучит, как минимум, нелогично", - отмечается в сообщении.

В посольстве РФ подчеркнули, что "несмотря на эти недружественные действия, российская сторона вновь подтверждает свою приверженность многолетним традициям прагматичных и взаимоуважительных отношений между нашими странами и народами".