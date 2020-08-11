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В посольстве оценили версию Словакии о причинах высылки россиян
Версия словацкой стороны о причинах высылки российских дипломатов выглядит непрофессионально и недостойно, но Москва намерена развивать взаимоуважительные... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:22
россия
словакия
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, словакия, в мире

В посольстве оценили версию Словакии о причинах высылки россиян

14:49 11.08.2020 (обновлено: 15:22 11.08.2020)
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© Фото : Pixabay / danielavaskovaВид на Братиславу
Вид на Братиславу
© Фото : Pixabay / danielavaskova
Вид на Братиславу. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Версия словацкой стороны о причинах высылки российских дипломатов выглядит непрофессионально и недостойно, но Москва намерена развивать взаимоуважительные отношения со Словакией, несмотря на ее недружественные действия, заявило посольство РФ в Братиславе.
Как говорится в комментарии российского посольства, Москва рассматривает объявление МИД Словакии о высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Словацкой Республике как неконструктивный и достойный сожаления шаг местных властей, противоречащий духу плодотворного сотрудничества между нашими странами.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Вчера, 13:23
Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из Словакии
"Прозвучавшая в официальных словацких заявлениях и репортажах местных СМИ увязка решения о высылке наших дипломатов с историей о выдаче виз в генеральном консульстве Словакии в Санкт-Петербурге вызывает, по меньшей мере, недоумение, выглядит непрофессионально и недостойно. В этом контексте заявление пресс-секретаря МИД Словакии о заинтересованности в развитии отношений с Россией звучит, как минимум, нелогично", - отмечается в сообщении.
В посольстве РФ подчеркнули, что "несмотря на эти недружественные действия, российская сторона вновь подтверждает свою приверженность многолетним традициям прагматичных и взаимоуважительных отношений между нашими странами и народами".
Братислава
Вчера, 14:21
Три российских дипломата с семьями покинули Словакию
В понедельник МИД Словакии сообщил о том, что из республики высылаются трое российских дипломатов, действия которых противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях. Кроме того, как сообщил РИА Новости пресс-секретарь словацкого МИД Юрай Томага, в генконсульстве Словакии в Санкт-Петербурге было допущено злоупотребление выдаваемыми визами и, таким образом, совершено преступление на территории иного государства-члена НАТО и ЕС. О чем именно в данном случае идет речь, он не уточнил. В свою очередь, представитель посольства РФ в Братиславе Владислав Куликов заявил РИА Новости, что посольство не комментирует данную информацию и посоветовал обратиться за комментариями к соответствующим компетентным органам Словакии.
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РоссияСловакияВ мире
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