Звезда "Зачарованных" считает, что из-за COVID-19 начала терять волосы

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Переболевшая коронавирусной инфекцией актриса Алисса Милано, известная по роли ведьмы Фиби в сериале "Зачарованные", рассказала в инстаграме о том, что после COVID-19 у нее начали выпадать волосы.
"Думаю, стоит вам показать, что COVID-19 делает с волосами. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно", — подписала ролик Милано.
В кадре актриса показывает пучки, которые выпадают при каждом взмахе расческой. "Это моя потеря волос из-за COVID-19", — говорит она на видео, демонстрируя небольшой клок волос.
В People уточняют, выпадение волос — одно из осложнений, которое наблюдается у тех, кто переболел коронавирусом. Это подтвердил и опрос, который провела доктор Натали Ламберт из медицинского факультета Университета Индианы вместе с Survivor Corps. Из 1,5 тысяч опрошенных пациентов более 400 заявили, что столкнулись с такой же проблемой, как Алисса Милано — тоже теряли волосы после выздоровления.
Звезда "Зачарованных" перенесла коронавирусную инфекцию еще в апреле. Однако все еще испытывает "многие симптомы", например, тяжесть в груди. Об этом Милано недавно рассказала в инстаграме.
"Я поехала в больницу, чтобы убедиться, что это не тромб. К счастью, все обошлось", — прокомментировала она.
О диагнозе актриса узнала только с четвертого раза. Хотя у нее были практически все симптомы COVID-19 (головокружение, расстройство пищеварения, учащенное сердцебиение, одышка, слабость и другие), тесты показывали отрицательный результат.
"Все болело. Я перестала чувствовать запахи. А еще мне казалось, что на груди сидит слон. Я не могла дышать и нормально питаться. Все выходило наружу. Из-за этого за две недели я похудела на четыре килограмма. Я была сбита с толку", — вспоминала она в инстаграме.
Актриса призвала всех беречь себя, мыть руки, носить маску и соблюдать социальную дистанцию.
"Я просто хочу, чтобы вы знали, наша система тестирования несовершенна, и мы не знаем реальных цифр. Я также хочу, чтобы вы знали, эта болезнь — не обман. Я думала, что умираю", — заявила Милано.