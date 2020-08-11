Звезда "Зачарованных" считает, что из-за COVID-19 начала терять волосы

"Все болело. Я перестала чувствовать запахи. А еще мне казалось, что на груди сидит слон. Я не могла дышать и нормально питаться. Все выходило наружу. Из-за этого за две недели я похудела на четыре килограмма. Я была сбита с толку", — вспоминала она в инстаграме.