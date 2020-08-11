https://ria.ru/20200811/1575643591.html
Цепкало заявил, что на Тихановскую оказали давление
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что на кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую было оказано... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T14:38
2020-08-11T15:13
александр лукашенко
белоруссия
литва
протесты в белоруссии
валерий цепкало
светлана тихановская
в мире
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https://ria.ru/20200809/1575562997.html
Аленка За честные выборы
А ведь она реально победила!
26
Аленка За честные выборы
Но победить диктатуру на выборах не возможно! А к протестам она не была готова. Ну не Жанна Дарк! Но все равно, спасибо ей за смелость!
21
99
белоруссия
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575585123_0:0:3359:1890_1400x0_80_0_0_2bf8a3eda8d1946db8bd5a0dedc60062.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, литва, валерий цепкало, светлана тихановская, в мире