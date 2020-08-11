Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575643591.html
Цепкало заявил, что на Тихановскую оказали давление
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что на кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую было оказано... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:13
александр лукашенко
белоруссия
литва
протесты в белоруссии
валерий цепкало
светлана тихановская
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575585123_0:0:3359:1890_1400x0_80_0_0_2bf8a3eda8d1946db8bd5a0dedc60062.jpg
https://ria.ru/20200809/1575562997.html
А ведь она реально победила!
26
Но победить диктатуру на выборах не возможно! А к протестам она не была готова. Ну не Жанна Дарк! Но все равно, спасибо ей за смелость!
21
99
белоруссия
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575585123_0:0:3359:1890_1400x0_80_0_0_2bf8a3eda8d1946db8bd5a0dedc60062.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575585123_393:0:3124:2048_1400x0_80_0_0_2fdac6491c6c0920ff359646e1a15030.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575585123_734:0:2782:2048_1400x0_80_0_0_fd59d61b25c58dd0b75bc96af4cd8092.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, литва, валерий цепкало, светлана тихановская, в мире

Цепкало заявил, что на Тихановскую оказали давление

14:38 11.08.2020 (обновлено: 15:13 11.08.2020)
2506
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Светлана Тихановская. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что на кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую было оказано давление через ее мужа.
"Светлану выпустили. Но у них есть инструмент давления на нее в виде мужа, который сидит в тюрьме... На нее оказали давление",- сказал Цепкало по телефону.
Ранее доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила РИА Новости, что у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. По ее словам, Тихановская уехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая ранее была задержана милицией.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.
Светлана Тихановская
9 августа, 22:28Протесты в Белоруссии
Штаб Тихановской заявил о наступлении политического кризиса в Белоруссии
212445512
Обсудить 99
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВалерий ЦепкалоСветлана ТихановскаяВ мире
Популярные комментарии
А ведь она реально победила!
11 августа, 14:44
Аленка За честные выборы
11210012
Но победить диктатуру на выборах не возможно! А к протестам она не была готова. Ну не Жанна Дарк! Но все равно, спасибо ей за смелость!
11 августа, 14:45
Аленка За честные выборы
8200011
Рекомендуем
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
В Белоруссии оппозиция создаст "комитет государственного спасения"
Украинский шоколад Рошен, архивное фото
Задержан сотрудник СБ Украины, передававший гостайну в конфетах
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Цепкало потребовал признать Тихановскую главой Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
"Нужна полная картина". В ЕК ответили на вопрос о санкциях против Минска
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минск
СЖР не знает причин задержания российских журналистов в Белоруссии
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В МИД Германии жестко ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Вид на Братиславу
В посольстве оценили версию Словакии о причинах высылки россиян
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в населенных пунктах
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Соратники Тихановской заявили о давлении на нее
Супруга Валерия Цепкало Вероника на митинге-встрече кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы Народов в Минске.
Цепкало заявил, что его жена снова покинула Минск
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Парламент Белоруссии выступил с заявлением по протестам
Грузовики с колючей проволокой
В центр Минска стягивают автозаки и водометы
Светлана Тихановская на пресс-конференции по итогам президентских выборов в Минске, 10 августа 2020
Цепкало подтвердил, что с Тихановской пока нет связи
Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова
СМИ сообщили о задержании мужа госпитализированной певицы Легкоступовой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
01:10Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента
Лента новостейМолния