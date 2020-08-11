ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в населенных пунктах

ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в размещении вооружения и техники в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
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"Украинской стороной продолжается размещение военной техники в жилых кварталах населенных пунктов на подконтрольной территории", - заявил Филипоненко во вторник.
Он уточнил, что, по данным разведки ЛНР, в подконтрольных Киеву городе Счастье и поселке Теплое размещена бронетехника ВС Украины. По словам Филипоненко, украинское командование усилило меры по скрытию техники от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
"По данным нашей разведки, командир 25-й воздушно-десантной бригады (ВС Украины - ред.) полковник Зенченко отдал указания подчиненным подразделениям отслеживать передвижение патрулей ОБСЕ с помощью беспилотников (БПЛА) и препятствовать на блокпостах проезду наблюдателей Миссии в районы населенных пунктов Счастье и Валуйское (под контролем Киева - ред.)", - дополнил офицер пресс-службы ведомства.
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