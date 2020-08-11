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ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в населенных пунктах
Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в размещении вооружения и... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T14:36
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире

ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в населенных пунктах

14:36 11.08.2020
279
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в размещении вооружения и техники в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
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"Украинской стороной продолжается размещение военной техники в жилых кварталах населенных пунктов на подконтрольной территории", - заявил Филипоненко во вторник.
Он уточнил, что, по данным разведки ЛНР, в подконтрольных Киеву городе Счастье и поселке Теплое размещена бронетехника ВС Украины. По словам Филипоненко, украинское командование усилило меры по скрытию техники от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
"По данным нашей разведки, командир 25-й воздушно-десантной бригады (ВС Украины - ред.) полковник Зенченко отдал указания подчиненным подразделениям отслеживать передвижение патрулей ОБСЕ с помощью беспилотников (БПЛА) и препятствовать на блокпостах проезду наблюдателей Миссии в районы населенных пунктов Счастье и Валуйское (под контролем Киева - ред.)", - дополнил офицер пресс-службы ведомства.
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9 декабря 2019, 21:34
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