Задержан сотрудник СБ Украины, передававший гостайну в конфетах

"Офицер правоохранительных органов, на выполнение задач так называемых кураторов, собирал с целью передачи представителям спецслужбы иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну, а также оказывал им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Информацию он передавал через "курьера" — военного пенсионера. Правоохранители задержали обоих при передаче сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, спрятанного в конфетах, сообщнику, который намеревался его вывезти за пределы Украины", — говорится в сообщении пресс-службы. Судя по фотографиям, которые опубликовал офис генпрокурора Украины, информацию передавали в желейных конфетах Roshen "Джелли".