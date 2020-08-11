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Задержан сотрудник СБ Украины, передававший гостайну в конфетах
Украинские правоохранители задержали сотрудника Службы безопасности Украины и военного пенсионера, которые передавали секретную информацию в конфетах Roshen,... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T22:12
служба безопасности украины
roshen
украина
в мире
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Штирлиценко задумчиво жевал. И ничто не выдавало его, кроме конфетки "Рошен" за щекою.
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Це брехня. Шумеры передают в сале.
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/95458/72/954587257_0:173:2943:1828_1400x0_80_0_0_d00210f31a136685937a7aee8d8cf6c5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
служба безопасности украины, roshen, украина, в мире

Задержан сотрудник СБ Украины, передававший гостайну в конфетах

14:35 11.08.2020 (обновлено: 22:12 11.08.2020)
10597
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУкраинский шоколад "Рошен", архивное фото
Украинский шоколад Рошен, архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Украинские правоохранители задержали сотрудника Службы безопасности Украины и военного пенсионера, которые передавали секретную информацию в конфетах Roshen, сообщила во вторник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
"Офицер правоохранительных органов, на выполнение задач так называемых кураторов, собирал с целью передачи представителям спецслужбы иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну, а также оказывал им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Информацию он передавал через "курьера" — военного пенсионера. Правоохранители задержали обоих при передаче сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, спрятанного в конфетах, сообщнику, который намеревался его вывезти за пределы Украины", — говорится в сообщении пресс-службы. Судя по фотографиям, которые опубликовал офис генпрокурора Украины, информацию передавали в желейных конфетах Roshen "Джелли".
Правоохранители сообщили задержанным о подозрении в государственной измене, им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Основателем кондитерской корпорации является экс-президент Украины Петр Порошенко.
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Служба безопасности УкраиныRoshenУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Штирлиценко задумчиво жевал. И ничто не выдавало его, кроме конфетки "Рошен" за щекою.
11 августа, 14:38
Сергей Шмель
7180000
Це брехня. Шумеры передают в сале.
11 августа, 14:42
ЛКЛысый Кучерявый
4140000
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