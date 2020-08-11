Задержан сотрудник СБ Украины, передававший гостайну в конфетах

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Украинские правоохранители задержали сотрудника Службы безопасности Украины и военного пенсионера, которые передавали секретную информацию в конфетах Roshen, сообщила во вторник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
"Офицер правоохранительных органов, на выполнение задач так называемых кураторов, собирал с целью передачи представителям спецслужбы иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну, а также оказывал им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Информацию он передавал через "курьера" — военного пенсионера. Правоохранители задержали обоих при передаче сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, спрятанного в конфетах, сообщнику, который намеревался его вывезти за пределы Украины", — говорится в сообщении пресс-службы. Судя по фотографиям, которые опубликовал офис генпрокурора Украины, информацию передавали в желейных конфетах Roshen "Джелли".
Правоохранители сообщили задержанным о подозрении в государственной измене, им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Основателем кондитерской корпорации является экс-президент Украины Петр Порошенко.