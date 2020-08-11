Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда

Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Медики вынесли актера Михаила Ефремова из суда на носилках, машина скорой помощи уехала с ним в больницу, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее конвоирам пришлось тащить Ефремова на руках из машины ФСИН до зала суда. Перед этим он хромал, спускаясь по лестнице своего подъезда.

В Боткинской больнице сообщили РИА Новости, что Ефремов находится в реанимации в тяжелом состоянии. Адвокат Эльман Пашаев говорил, что врачи заподозрили у артиста предынфарктное или предынсультное состояние.

Юрист обвинил в этом журналистов, которые "сделали из ДТП шоу".

Ранее судья Елена Абрамова сообщила защите, что им стоит подготовиться к допросу актера. Следующее заседание отложили на среду на 10 утра.

Смертельное ДТП

Актер устроил смертельное ДТП в центре Москвы 8 июня. На своем джипе он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого спустя несколько часов умер.

Согласно экспертизе, в момент аварии актер был пьян, позже в его крови нашли следы наркотиков. На первом допросе Ефремов "скорее мычал, чем говорил" и был не в состоянии вспомнить, что произошло. Однако, как заявил тогда адвокат Виталий Чернышев, артист "свою причастность не отрицал" (это зафиксировано в материалах дела).