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Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда
Медики вынесли актера Михаила Ефремова из суда на носилках, машина скорой помощи уехала с ним в больницу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T14:34
2020-08-11T15:39
михаил ефремов
происшествия
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михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Медики вынесли актера Михаила Ефремова из суда на носилках, машина скорой помощи уехала с ним в больницу, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее конвоирам пришлось тащить Ефремова на руках из машины ФСИН до зала суда. Перед этим он хромал, спускаясь по лестнице своего подъезда.
В Боткинской больнице сообщили РИА Новости, что Ефремов находится в реанимации в тяжелом состоянии. Адвокат Эльман Пашаев говорил, что врачи заподозрили у артиста предынфарктное или предынсультное состояние.
Юрист обвинил в этом журналистов, которые "сделали из ДТП шоу".
Ранее судья Елена Абрамова сообщила защите, что им стоит подготовиться к допросу актера. Следующее заседание отложили на среду на 10 утра.
Смертельное ДТП
Актер устроил смертельное ДТП в центре Москвы 8 июня. На своем джипе он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого спустя несколько часов умер.
Согласно экспертизе, в момент аварии актер был пьян, позже в его крови нашли следы наркотиков. На первом допросе Ефремов "скорее мычал, чем говорил" и был не в состоянии вспомнить, что произошло. Однако, как заявил тогда адвокат Виталий Чернышев, артист "свою причастность не отрицал" (это зафиксировано в материалах дела).
Позднее актер сменил адвоката, им стал Эльман Пашаев. После этого защита сменила тактику и объявила, что Ефремов не признает вину, так как ничего не помнит. Актер подтвердил, что отказывается считать себя виновным.