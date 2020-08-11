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Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда
Медики вынесли актера Михаила Ефремова из суда на носилках, машина скорой помощи уехала с ним в больницу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:39
михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
михаил ефремов, происшествия

Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда

14:34 11.08.2020 (обновлено: 15:39 11.08.2020)
188445
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Медики вынесли актера Михаила Ефремова из суда на носилках, машина скорой помощи уехала с ним в больницу, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее конвоирам пришлось тащить Ефремова на руках из машины ФСИН до зала суда. Перед этим он хромал, спускаясь по лестнице своего подъезда.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
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В Боткинской больнице сообщили РИА Новости, что Ефремов находится в реанимации в тяжелом состоянии. Адвокат Эльман Пашаев говорил, что врачи заподозрили у артиста предынфарктное или предынсультное состояние.
Юрист обвинил в этом журналистов, которые "сделали из ДТП шоу".
Ранее судья Елена Абрамова сообщила защите, что им стоит подготовиться к допросу актера. Следующее заседание отложили на среду на 10 утра.

Смертельное ДТП

Актер устроил смертельное ДТП в центре Москвы 8 июня. На своем джипе он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого спустя несколько часов умер.
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Согласно экспертизе, в момент аварии актер был пьян, позже в его крови нашли следы наркотиков. На первом допросе Ефремов "скорее мычал, чем говорил" и был не в состоянии вспомнить, что произошло. Однако, как заявил тогда адвокат Виталий Чернышев, артист "свою причастность не отрицал" (это зафиксировано в материалах дела).
Позднее актер сменил адвоката, им стал Эльман Пашаев. После этого защита сменила тактику и объявила, что Ефремов не признает вину, так как ничего не помнит. Актер подтвердил, что отказывается считать себя виновным.
Адвокат Эльман Пашаев отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского городского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
10 августа, 20:42
Адвокат Ефремова назвал бредом видео, представленное потерпевшей стороной
16210193159117
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Михаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Станиславский бы рыдал
11 августа, 14:35
bbogdanov65.ivanovo
1442403110
Наконец то узнал себя на видео?
11 августа, 14:34
MYMake Yellowstone Great Again
765130110
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