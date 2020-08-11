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В Кировской области умерли молодые люди, которых поджег собутыльник
Два человека, которых житель Кировской области облил бензином и поджег, скончались в больнице, ведется розыск преступника, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T14:33
кировская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
кировская область, происшествия

В Кировской области умерли молодые люди, которых поджег собутыльник

14:33 11.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПациент с капельницей
Пациент с капельницей
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Пациент с капельницей. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Два человека, которых житель Кировской области облил бензином и поджег, скончались в больнице, ведется розыск преступника, сообщает СУСК РФ по региону.
По версии следствия, в ночь на 1 августа в поселке Оричи 34-летний мужчина после ссоры облил бензином и поджег спящих 29-летнюю девушку и 22-летнего молодого человека, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевшие с множественными ожогами были госпитализированы в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).
"Несмотря на помощь медиков, от полученных травм 2 августа скончалась девушка, молодой человек скончался 8 августа", - говорится в сообщении СУСК.
Подозреваемый в покушении на убийство объявлен в розыск.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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