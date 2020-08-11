https://ria.ru/20200811/1575643216.html
В Кировской области умерли молодые люди, которых поджег собутыльник
Два человека, которых житель Кировской области облил бензином и поджег, скончались в больнице, ведется розыск преступника, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T14:33
2020-08-11T14:33
кировская область
происшествия
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2
кировская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, происшествия