Житель Кировской области попытался сжечь собутыльников во время ссоры

По версии следствия, в ночь с 31 июля на 1 августа в поселке Оричи 34-летний подозреваемый в ходе ссоры во время распития спиртных напитков облил бензином и поджег 29-летнюю девушку и 22-летнего молодого человека. После этого он скрылся с места происшествия. Потерпевшие с множественными ожогами были госпитализированы, они находятся в тяжелом состоянии.