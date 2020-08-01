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Житель Кировской области попытался сжечь собутыльников во время ссоры
Мужчина облил бензином и поджег двух молодых людей во время ссоры в Кировской области, его разыскивают, пострадавшие в тяжелом состоянии в больнице, сообщает... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T15:27
кировская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
кировская область, происшествия

Житель Кировской области попытался сжечь собутыльников во время ссоры

15:27 01.08.2020
2474
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг — РИА Новости. Мужчина облил бензином и поджег двух молодых людей во время ссоры в Кировской области, его разыскивают, пострадавшие в тяжелом состоянии в больнице, сообщает СУСК РФ по региону.
По версии следствия, в ночь с 31 июля на 1 августа в поселке Оричи 34-летний подозреваемый в ходе ссоры во время распития спиртных напитков облил бензином и поджег 29-летнюю девушку и 22-летнего молодого человека. После этого он скрылся с места происшествия. Потерпевшие с множественными ожогами были госпитализированы, они находятся в тяжелом состоянии.
"Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Местонахождение подозреваемого устанавливается. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении СУСК.
Автомобиль Следственного комитета РФ
5 июня, 15:21
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Кировская областьПроисшествия
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