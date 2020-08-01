Житель Кировской области попытался сжечь собутыльников во время ссоры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг — РИА Новости. Мужчина облил бензином и поджег двух молодых людей во время ссоры в Кировской области, его разыскивают, пострадавшие в тяжелом состоянии в больнице, сообщает СУСК РФ по региону.
По версии следствия, в ночь с 31 июля на 1 августа в поселке Оричи 34-летний подозреваемый в ходе ссоры во время распития спиртных напитков облил бензином и поджег 29-летнюю девушку и 22-летнего молодого человека. После этого он скрылся с места происшествия. Потерпевшие с множественными ожогами были госпитализированы, они находятся в тяжелом состоянии.
"Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Местонахождение подозреваемого устанавливается. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении СУСК.