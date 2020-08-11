https://ria.ru/20200811/1575642949.html
Найден способ снизить риск передачи коронавируса
Немецкие ученые выяснили, что полоскание жидкостью для полости рта может снизить риск передачи коронавируса, говорится в исследовании, опубликованном на сайте... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T14:28
2020-08-11T14:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
открытия - риа наука
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, открытия - риа наука, германия, нюрнберг, бремен (город)
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Немецкие ученые выяснили, что полоскание жидкостью для полости рта может снизить риск передачи коронавируса
, говорится в исследовании, опубликованном на сайте немецкого Рурского университета.
Исследование проводилось группой ученых из исследовательской группы молекулярной и медицинской вирусологии Рурского университета в Бохуме совместно с учеными из Йены, Ульма, Дуйсбурга-Эссена, Нюрнберга
и Бремена
. Результаты экспериментов показали, что клетки вируса Sars-Cov-2 "выводятся из строя" жидкостями для полоскания рта.
Исследователи протестировали восемь жидкостей для полоскания рта с различными ингредиентами, которые продаются в аптеках Германии
. Они смешивали каждую жидкость для полоскания рта с вирусными частицами Sars-Cov-2 и встряхивали смесь в течение 30 секунд для моделирования эффекта полоскания рта.
Результат исследования показал, что все жидкости для полоскания снижали исходный титр вируса. В тех случаях, когда "полоскание" проводилось три раза подряд, титр уменьшался до такой степени, что вирус невозможно было обнаружить.
Авторы исследования, однако, отмечают, что жидкости для полоскания не убивают вирус, а только могут помочь снизить риск его распространения.
"Полоскание жидкостью для рта не может подавить выработку вирусов в клетках. Но может в краткосрочной перспективе снизить вирусную нагрузку там, где возникает наибольший риск заражения, а именно в полости рта и горле", - заявил ведущий ученый исследования Тони Мейстер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.