Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200811/1575642728.html
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию
Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 21 августа, сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:44
распространение нового коронавируса
туризм
белавиа
москва
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568651613_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b657c8d83fbe4d037f67c966b89b4f1e.jpg
https://ria.ru/20200801/1575247743.html
2
москва
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568651613_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b657c8d83fbe4d037f67c966b89b4f1e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568651613_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f399c52603ec283a417a5259e865e148.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568651613_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_466d4f650939c9bf8c8d791c30645c60.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, белавиа, москва, белоруссия

"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию

14:23 11.08.2020 (обновлено: 17:44 11.08.2020)
6017
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Белавиа"
Самолет авиакомпании Белавиа
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании "Белавиа". Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 21 августа, сообщает Sputnik Беларусь.
В конце июля приостановка регулярных рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Калининград была продлена по 14 августа включительно, рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород отменены до 24 октября, сообщали РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. Собеседница агентства также обратила внимание, что приостановка полетов "Белавиа" в Краснодар и Сочи сохраняется по 15 августа.
Пассажирский самолет
1 августа, 09:15
Росавиация не комментирует данные о полном возобновлении авиасообщения
Двадцать четвертого июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова проинформировала, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. В пресс-службе министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии РИА Новости тогда заявили, что российская сторона пока не ответила согласием на предложение Минска о возобновлении регулярного авиасообщения с республикой.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 19,7 миллиона случаев заражения, свыше 728 тысяч человек скончались.
В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа- и железнодорожное сообщение. В последнее время транспортное сообщение между различными странами поэтапно возобновляется по мере улучшения ситуации с коронавирусом.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
11910113
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаТуризмБелавиаМоскваБелоруссия
Рекомендуем
Протесты в Минске
В Минске силовики напали на журналистов русской службы Би-би-си
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев во время брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь
Посол России призвал сохранить стратегию отношений Москвы и Минска
Протесты в Минске
Третий день столкновений. Онлайн-репортаж
Коронавирус
Найден способ снизить риск передачи коронавируса
Специальный фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев
Фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Питалева вышлют из Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Внутренние войска начали задержания в центре Минска
Столкновения в центре Бреста
В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОНом
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы
Войска разгоняют и задерживают протестующих у метро Пушкинская в Минске
Военные начали вытеснять протестующих из центра Минска
Фотокор МИА Россия сегодня Илья Питалев
Фотокор МИА "Россия сегодня" Питалев рассказал подробности задержания
Последствия взрыва в порту Бейрута
Число жертв взрыва в порту Бейрута увеличилось до 171
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Парламент Белоруссии выступил с заявлением по протестам
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского суда города Москвы, где пройдет заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Адвокат Ефремова скептически отозвался об иске на 6,5 миллиона рублей
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске после президентских выборов
ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
Легойда отреагировал на заявление патриарха Варфоломея о русском народе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
01:10Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента
Лента новостейМолния