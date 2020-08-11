В МИД Германии жестко ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Решение о том, у кого покупать энергоносители, — суверенное дело Евросоюза, и никто извне не может диктовать ему энергетическую политику, заявил глава МИД Германии Хайко Маас на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Так Маас прокомментировал планы США ужесточить санкции против "Северного потока — 2".
"Для правительства Германии трансатлантические связи на протяжении многих лет имеют выдающееся значение — и не только для нас, но и вообще для Европы. Они глубже, чем какая-либо политическая конъюнктура. Но тем не менее мы должны констатировать, что санкции между партнерами — это неверный путь, это ложный путь. И в конце концов, это наше суверенное решение, откуда мы будем закупать энергоносители. Никакое государство не может при помощи угроз диктовать энергетическую политику ЕС", — сказал он.
Министр отметил, что внутри ЕС обсуждается вопрос о том, насколько экстерриториальные санкции нарушают международное право, и подчеркнул, что "четко озвучил" эту позицию в разговоре с американским госсекретарем.
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Реализацией занимается компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, по 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В конце прошлого года Штаты включили санкции против "Северного потока — 2" в оборонный бюджет, в результате чего швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, практически сразу приостановила работы.
В июле Госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", включив в них "Северный поток — 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Это ставит под риск санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Кроме того, в июле палата представителей конгресса и сенат одобрили свои варианты оборонного бюджета, в котором предусмотрены расширенные санкции против проекта.