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В МИД Германии жестко ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Решение о том, у кого покупать энергоносители, — суверенное дело Евросоюза, и никто извне не может диктовать ему энергетическую политику, заявил глава МИД... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:34
uniper
северный поток — 2
турецкий поток
балтийское море
хайко маас
сергей лавров
газпром
мид германии
москва
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«Никакое государство не может при помощи угроз диктовать энергетическую политику ЕС». Да ладно не оправдывайтесь - США может и диктует. Вы, что думали, что какие-то особенные? Если это происходит по отношению к другим странам, почему это не может произойти по отношению к Германии? И не надо ЕС прикрываться. Одна половина ЕС вас терпеть не может, а другая Россию.
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балтийское море
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РИА Новости
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353
60
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uniper, северный поток — 2, турецкий поток, балтийское море, хайко маас, сергей лавров, газпром, мид германии, москва, сша, экономика

В МИД Германии жестко ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"

14:21 11.08.2020 (обновлено: 16:34 11.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Решение о том, у кого покупать энергоносители, — суверенное дело Евросоюза, и никто извне не может диктовать ему энергетическую политику, заявил глава МИД Германии Хайко Маас на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Так Маас прокомментировал планы США ужесточить санкции против "Северного потока — 2".
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"Для правительства Германии трансатлантические связи на протяжении многих лет имеют выдающееся значение — и не только для нас, но и вообще для Европы. Они глубже, чем какая-либо политическая конъюнктура. Но тем не менее мы должны констатировать, что санкции между партнерами — это неверный путь, это ложный путь. И в конце концов, это наше суверенное решение, откуда мы будем закупать энергоносители. Никакое государство не может при помощи угроз диктовать энергетическую политику ЕС", — сказал он.
Министр отметил, что внутри ЕС обсуждается вопрос о том, насколько экстерриториальные санкции нарушают международное право, и подчеркнул, что "четко озвучил" эту позицию в разговоре с американским госсекретарем.
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Реализацией занимается компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, по 950 миллионов евро каждый.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
10 августа, 17:39
"Удар в лицо": СМИ сообщило о дилемме Европы из-за "Северного потока — 2"
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В конце прошлого года Штаты включили санкции против "Северного потока — 2" в оборонный бюджет, в результате чего швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, практически сразу приостановила работы.
В июле Госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", включив в них "Северный поток — 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Это ставит под риск санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Кроме того, в июле палата представителей конгресса и сенат одобрили свои варианты оборонного бюджета, в котором предусмотрены расширенные санкции против проекта.
5066274615
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UniperСеверный поток — 2Турецкий потокБалтийское мореХайко МаасСергей ЛавровГазпромМИД ГерманииМоскваСШАЭкономика
Популярные комментарии
Жестко! Жестче только вареная макаронина! Тьфу!
11 августа, 16:53
Семен Семеныч
50200405
«Никакое государство не может при помощи угроз диктовать энергетическую политику ЕС». Да ладно не оправдывайтесь - США может и диктует. Вы, что думали, что какие-то особенные? Если это происходит по отношению к другим странам, почему это не может произойти по отношению к Германии? И не надо ЕС прикрываться. Одна половина ЕС вас терпеть не может, а другая Россию.
11 августа, 14:34
nakιs Kamakιs
5370107
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