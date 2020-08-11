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Заседание суда по делу Ефремова задерживается, ему вызвали скорую
Заседание Пресненского суда Москвы по делу Михаила Ефремова задерживается из-за состояния актера, ему вызвали скорую помощь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:18
эльман пашаев
москва
михаил ефремов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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эльман пашаев, москва, михаил ефремов, происшествия

Заседание суда по делу Ефремова задерживается, ему вызвали скорую

14:19 11.08.2020 (обновлено: 15:18 11.08.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедики выкатили носилки у здания Пресненского суда города Москвы, где должно пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Медики выкатили носилки у здания Пресненского суда города Москвы, где должно пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Заседание Пресненского суда Москвы по делу Михаила Ефремова задерживается из-за состояния актера, ему вызвали скорую помощь, передает корреспондент РИА Новости.
Фельдшеры скорой прибыли в суд через пять минут после Ефремова, которого в здание практически заносили правоохранители. Медики направились в комнату, где обычно находится Ефремов до заседания.
Видео первых минут ДТП с Ефремовым
10 августа, 20:10
Защита предоставила видео первых минут ДТП с участием Ефремова
В пресс-службе суда агентству подтвердили, что заседание задерживается из-за того, что артисту потребовалась медицинская помощь.
Накануне адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил РИА Новости, что актеру вызывали скорую из-за проблем с сердцем, но он отказался от госпитализации.
Судебное заседание назначено на 14.00 мск. На предыдущем заседании судья Елена Абрамова сообщила защите, что им стоит подготовиться к допросу актера.
По версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику.
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