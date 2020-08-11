Заседание суда по делу Ефремова задерживается, ему вызвали скорую

Медики выкатили носилки у здания Пресненского суда города Москвы, где должно пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Заседание Пресненского суда Москвы по делу Заседание Пресненского суда Москвы по делу Михаила Ефремова задерживается из-за состояния актера, ему вызвали скорую помощь, передает корреспондент РИА Новости.

Фельдшеры скорой прибыли в суд через пять минут после Ефремова, которого в здание практически заносили правоохранители. Медики направились в комнату, где обычно находится Ефремов до заседания.

В пресс-службе суда агентству подтвердили, что заседание задерживается из-за того, что артисту потребовалась медицинская помощь.

Накануне адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил РИА Новости, что актеру вызывали скорую из-за проблем с сердцем, но он отказался от госпитализации.

Судебное заседание назначено на 14.00 мск. На предыдущем заседании судья Елена Абрамова сообщила защите, что им стоит подготовиться к допросу актера.