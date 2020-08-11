Протестанты России призвали религиозное сообщество вместе помочь Бейруту

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Конфессии России могли бы вместе оказать помощь бейрутцам, пострадавшим от взрыва, заявил начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены и повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла, часть построек была разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившихся на складе. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.

"Мировое сообщество не должно стоять в стороне. Со стороны МСЧ России уже оказана помощь. Возможно, стоит внести свой вклад и религиозному сообществу нашей страны. У нас уже есть опыт помощи населению Сирии, когда верующие люди разных религий помогли народу другой страны, причем людям разного вероисповедания", - сказал Ряховский.

Также он выразил соболезнования "всему ливанскому народу и особенно жителям города Бейрут". "Мы молимся об утешении для всех, кого непосредственно затронуло произошедшее: да утешит вас Господь! Только Всевышний может даровать поддержку и покой страдающим сердцам. Мы скорбим вместе с вами и молимся за вас", - заявил епископ.

Ранее в благотворительном фонде "Закят" Духовного управления мусульман РФ заявили РИА Новости, что планируют построить поселок на 40 домов для бейрутцев, многие из которых потеряли кров после взрыва. Представители Русской православной церкви также сообщили РИА Новости, что рассматривают варианты помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте.

"Не могу не отметить начавшиеся после взрыва выступления и беспорядки. Надеюсь, у всех, кто в них участвует, хватит мудрости остановиться", - добавил Ряховский.

По его словам, проводить демонстрации после произошедшей трагедии несвоевременно. "Решать вопросы коррупции, безусловно, надо, но необходимо делать это, во-первых, цивилизованно, а во-вторых, в свое время. Еще пыль от взрыва не осела, а кто-то уже бросился решать свои политические задачи, используя произошедшую трагедию", - подытожил представитель РОСХВЕ.

Волнения в Ливане начались 17 октября 2019 года. Сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири. В конце января президент страны утвердил кабинет министров во главе с Диябом. В апреле его правительство заявило о принятой антикризисной программе. Была поставлена цель принять целый ряд экстренных мер по поддержанию экономики. Несколько месяцев велись переговоры с МВФ в надежде получить международную финансовую помощь, однако к существенным результатам стороны так и не пришли.