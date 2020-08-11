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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200811/1575641273.html
Протестанты России призвали религиозное сообщество вместе помочь Бейруту
Конфессии России могли бы вместе оказать помощь бейрутцам, пострадавшим от взрыва, заявил начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T14:08
религия и мировоззрение
религия
саад харири
новости - религия и мировоззрение
сергей ряховский
бейрут
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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религия, саад харири, новости - религия и мировоззрение, сергей ряховский, бейрут, ливан, в мире

Протестанты России призвали религиозное сообщество вместе помочь Бейруту

14:02 11.08.2020 (обновлено: 14:08 11.08.2020)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСергей Ряховский
Сергей Ряховский
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Конфессии России могли бы вместе оказать помощь бейрутцам, пострадавшим от взрыва, заявил начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены и повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла, часть построек была разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившихся на складе. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.
"Мировое сообщество не должно стоять в стороне. Со стороны МСЧ России уже оказана помощь. Возможно, стоит внести свой вклад и религиозному сообществу нашей страны. У нас уже есть опыт помощи населению Сирии, когда верующие люди разных религий помогли народу другой страны, причем людям разного вероисповедания", - сказал Ряховский.
Также он выразил соболезнования "всему ливанскому народу и особенно жителям города Бейрут". "Мы молимся об утешении для всех, кого непосредственно затронуло произошедшее: да утешит вас Господь! Только Всевышний может даровать поддержку и покой страдающим сердцам. Мы скорбим вместе с вами и молимся за вас", - заявил епископ.
Последствия взрыва в Бейруте
Вчера, 09:20
Всемирная продовольственная программа поможет Ливану после взрыва
Ранее в благотворительном фонде "Закят" Духовного управления мусульман РФ заявили РИА Новости, что планируют построить поселок на 40 домов для бейрутцев, многие из которых потеряли кров после взрыва. Представители Русской православной церкви также сообщили РИА Новости, что рассматривают варианты помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте.
"Не могу не отметить начавшиеся после взрыва выступления и беспорядки. Надеюсь, у всех, кто в них участвует, хватит мудрости остановиться", - добавил Ряховский.
По его словам, проводить демонстрации после произошедшей трагедии несвоевременно. "Решать вопросы коррупции, безусловно, надо, но необходимо делать это, во-первых, цивилизованно, а во-вторых, в свое время. Еще пыль от взрыва не осела, а кто-то уже бросился решать свои политические задачи, используя произошедшую трагедию", - подытожил представитель РОСХВЕ.
Волнения в Ливане начались 17 октября 2019 года. Сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири. В конце января президент страны утвердил кабинет министров во главе с Диябом. В апреле его правительство заявило о принятой антикризисной программе. Была поставлена цель принять целый ряд экстренных мер по поддержанию экономики. Несколько месяцев велись переговоры с МВФ в надежде получить международную финансовую помощь, однако к существенным результатам стороны так и не пришли.
Массовые беспорядки возобновились в Бейруте в субботу. Тысячи людей требовали отставки правительства, президента и реформ. В ходе столкновений в первый день пострадали более 700 человек, один сотрудник полиции погиб. В понедельник вечером демонстранты вновь устроили беспорядки у здания парламента. Вытеснить толпы людей из центра Бейрута удалось только после прибытия дополнительных сил армии, которые продолжают находиться на площади Павших и в других районах Бейрута. Разгон демонстрантов начался за несколько минут до выступления премьер-министра Хассана Дияба, во время которого он официально заявил об отставке правительства.
Празднование Курбан-Байрама в регионах России
6 августа, 15:27Религия и мировоззрение
Российские мусульмане помогут пострадавшим от взрыва в Бейруте
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Религия и мировоззрениеРелигияСаад ХаририНовости - Религия и мировоззрениеСергей РяховскийБейрутЛиванВ мире
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