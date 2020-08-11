"Нужна полная картина". В ЕК ответили на вопрос о санкциях против Минска

"Все заинтересованы в быстрой реакции, но вопрос очень серьезный, требующий самых глубоких консультаций стран членов ЕС", - пояснил Стано.

По его словам, сейчас никто не торопится говорить о санкциях или иных мерах, но "все возможно, если будет договоренность государств-членов".