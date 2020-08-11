https://ria.ru/20200811/1575641160.html
АТОР: прямые регулярные рейсы в Египет полетят минимум через три месяца
Россиянам, которые рискнут полететь на курорты Красного моря через Каир, придется предъявить отрицательный тест на коронавирус, но ждать прямых регулярных... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:22
2020-08-11T16:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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туризм, коронавирусы, новости - туризм, каир (город), стамбул, египет
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Россиянам, которые рискнут полететь на курорты Красного моря через Каир, придется предъявить отрицательный тест на коронавирус, но ждать прямых регулярных рейсов в Египет придется еще как минимум три месяца, сообщает
АТОР.
Власти Египта продолжают ужесточать правила пребывания иностранных граждан. Экскурсии в Луксор, Асуан и Каир запрещены. По сообщению департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ, с 7 августа все прибывающие в Египет граждане обязаны иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, пройденный не более чем за 72 часа до въезда в страну.
Однако эта мера не касается туристов, которые путешествуют на курорты страны прямыми рейсами.
Между Россией и Египтом в настоящее время нет прямого авиасообщения. В расписании национального перевозчика рейсы в Каир стоят лишь с 25 октября (стоимость от 11 100 рублей в одну сторону). Сроки возобновления чартерных рейсов в Египет по-прежнему неизвестны.
Самостоятельно добраться до курортов Египта сейчас можно через Стамбул. Как подтверждают в принимающем офисе туроператора в Египте, в случае прилета в Каир и Александрию туристам придется предъявлять отрицательный тест на коронавирус. "Выезд в другие города Египта без справки о тестировании запрещен", – поясняют в компании.
В случае же прямого прилета из Стамбула на египетские курорты Красного моря справка не понадобится.