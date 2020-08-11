Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200811/1575641160.html
АТОР: прямые регулярные рейсы в Египет полетят минимум через три месяца
Россиянам, которые рискнут полететь на курорты Красного моря через Каир, придется предъявить отрицательный тест на коронавирус, но ждать прямых регулярных... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:17
туризм
туризм
коронавирусы
новости - туризм
каир (город)
стамбул
египет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156290/23/1562902383_0:10:1955:1109_1400x0_80_0_0_2ee07dca0ce86a393964ba4e9bc4262a.jpg
https://ria.ru/20200807/1575487841.html
каир (город)
стамбул
египет
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156290/23/1562902383_0:10:1955:1109_1400x0_80_0_0_2ee07dca0ce86a393964ba4e9bc4262a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156290/23/1562902383_231:0:1723:1119_1400x0_80_0_0_38130bb9920d39023591bca33ecabc5d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156290/23/1562902383_417:0:1536:1119_1400x0_80_0_0_a241e9d2441978cb3c807bb3fd2b1c8e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, коронавирусы, новости - туризм, каир (город), стамбул, египет

АТОР: прямые регулярные рейсы в Египет полетят минимум через три месяца

15:22 11.08.2020 (обновлено: 16:17 11.08.2020)
629
© Фото : страница Русской Православной церкви в Хургаде во ВКонтактеМонастырь Святого Антония в Египте
Монастырь Святого Антония в Египте
© Фото : страница Русской Православной церкви в Хургаде во ВКонтакте
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Россиянам, которые рискнут полететь на курорты Красного моря через Каир, придется предъявить отрицательный тест на коронавирус, но ждать прямых регулярных рейсов в Египет придется еще как минимум три месяца, сообщает АТОР.
Власти Египта продолжают ужесточать правила пребывания иностранных граждан. Экскурсии в Луксор, Асуан и Каир запрещены. По сообщению департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ, с 7 августа все прибывающие в Египет граждане обязаны иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, пройденный не более чем за 72 часа до въезда в страну.
Однако эта мера не касается туристов, которые путешествуют на курорты страны прямыми рейсами.
Между Россией и Египтом в настоящее время нет прямого авиасообщения. В расписании национального перевозчика рейсы в Каир стоят лишь с 25 октября (стоимость от 11 100 рублей в одну сторону). Сроки возобновления чартерных рейсов в Египет по-прежнему неизвестны.
Самостоятельно добраться до курортов Египта сейчас можно через Стамбул. Как подтверждают в принимающем офисе туроператора в Египте, в случае прилета в Каир и Александрию туристам придется предъявлять отрицательный тест на коронавирус. "Выезд в другие города Египта без справки о тестировании запрещен", – поясняют в компании.
В случае же прямого прилета из Стамбула на египетские курорты Красного моря справка не понадобится.
Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира
7 августа, 14:45Туризм
В Египте туристам запретили выезжать за пределы курортов
120101
ТуризмТуризмКоронавирусыНовости - ТуризмКаир (город)СтамбулЕгипет
Рекомендуем
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы
Стюардесса
Авиакомпании ввели ограничения по провозу ручной клади на рейсах в Турцию
Сканер штрих-кода считывает этикетку с QR-кодом с коробки с обувью
Россиян предупредили о новом способе кражи денег через смартфон
Отель в Анталье
Туроператоры рассказали, когда закончатся места на чартерах в Турцию
Флаг ЛГБТ
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
Протесты в Минске
Столкновения происходят на проспекте Рокоссовского в Минске
Первая в мире вакцина от коронавируса
Эксперт оценил перспективы экспорта российской вакцины от коронавируса
Новая дорога между государственными пунктами пропуска Брусничное и Нуйямаа
Финляндия расширила список причин для въезда россиян в страну
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
США оценили появление в России первой в мире вакцины от коронавируса
Кошка на балконе жилого дома
Назван простейший способ избежать заражения коронавирусом
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
В Германии объяснили, почему российская вакцина пока не поступит в Европу
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Адвокат потерпевших назвала госпитализацию Ефремова цирковым выступлением
Защитная маска
Названы симптомы смертельного вируса из Китая
Участники крымско-татарский праздника Хыдырлеза в Бахчисарае. 5 мая 2018
Крымские татары резко отреагировали на предложение Зеленского
Здание центрального аппарата Россотрудничества на улице Воздвиженка в Москве
Россотрудничество сменит название
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
01:10Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента
Лента новостейМолния