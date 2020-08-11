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Глава МИД Германии ответил на вопрос о кибербезопасности
И Германия, и Россия заинтересованы прояснить ситуацию в сфере кибербезопасности, будут обмениваться информацией по профессиональным каналам, заявил министр... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T13:56
андрей крутских
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353
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андрей крутских, сергей нечаев (дипломат), сергей лавров, мид германии, евросоюз, москва, германия, берлин (город), политика

Глава МИД Германии ответил на вопрос о кибербезопасности

13:56 11.08.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. И Германия, и Россия заинтересованы прояснить ситуацию в сфере кибербезопасности, будут обмениваться информацией по профессиональным каналам, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
"Что касается вопроса взаимодействия по кибертематике, то я повторю, об этой теме мы говорили сегодня. Здесь тоже разные оценки есть у нас, и есть и взаимные обвинения и упреки. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы их как-то прояснить, если они имеют под собой основание", - сказал он в ходе пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Исполняющий обязанности МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Германии Хайко Маас во время встречи в Доме приемов МИД России. 10 мая 2018
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"Как можно раньше необходимо обмениваться по профессиональным каналам по этим вопросам. И это мы будем делать", - добавил Маас.
В конце мая МИД ФРГ вызвал в ведомство посла РФ в Берлине Сергея Нечаева. Его уведомили, что генеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на бундестаг в апреле-мае 2015 года. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела, сообщили в ведомстве. Режим киберсанкций ЕС вступил в силу в мае 2019 года и до сих пор не применялся. Предусмотренные в рамках этого режима ограничительные меры могут включать замораживание активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза. Введение санкций требует единогласного одобрения всех стран-членов.
МИД РФ заявлял, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке, решительно отверг обвинения. Как ранее заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских, Москва предлагает Берлину провести консультации по кибербезопасности, это помогло бы урегулировать многие претензии.
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7 апреля, 15:09Распространение нового коронавируса
МИД предупредил об угрозе киберпандемии для человечества
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Андрей КрутскихСергей Нечаев (дипломат)Сергей ЛавровМИД ГерманииЕвросоюзМоскваГерманияБерлин (город)Политика
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