Глава МИД Германии ответил на вопрос о кибербезопасности

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. И Германия, и Россия заинтересованы прояснить ситуацию в сфере кибербезопасности, будут обмениваться информацией по профессиональным каналам, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
"Что касается вопроса взаимодействия по кибертематике, то я повторю, об этой теме мы говорили сегодня. Здесь тоже разные оценки есть у нас, и есть и взаимные обвинения и упреки. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы их как-то прояснить, если они имеют под собой основание", - сказал он в ходе пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Как можно раньше необходимо обмениваться по профессиональным каналам по этим вопросам. И это мы будем делать", - добавил Маас.
В конце мая МИД ФРГ вызвал в ведомство посла РФ в Берлине Сергея Нечаева. Его уведомили, что генеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на бундестаг в апреле-мае 2015 года. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела, сообщили в ведомстве. Режим киберсанкций ЕС вступил в силу в мае 2019 года и до сих пор не применялся. Предусмотренные в рамках этого режима ограничительные меры могут включать замораживание активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза. Введение санкций требует единогласного одобрения всех стран-членов.
МИД РФ заявлял, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке, решительно отверг обвинения. Как ранее заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских, Москва предлагает Берлину провести консультации по кибербезопасности, это помогло бы урегулировать многие претензии.