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Премьер Чехии отказался от американских военных
Власти Чехии не видят повода для того, чтобы размещать в Чехии американских военных, заявил во вторник журналистам премьер Андрей Бабиш перед началом... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T13:49
андрей бабиш
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андрей бабиш, милош земан, нато, мид чехии, чехия, прага, сша, в мире

Премьер Чехии отказался от американских военных

13:49 11.08.2020
5447
© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© AP Photo / Valentina Petrova
ПРАГА, 11 авг – РИА Новости. Власти Чехии не видят повода для того, чтобы размещать в Чехии американских военных, заявил во вторник журналистам премьер Андрей Бабиш перед началом переговоров с прибывшим в страну с визитом госсекретарем США Майком Помпео.
Комментируя вопрос передислокации 12 тысяч военнослужащих США, ныне размещенных в Германии, Бабиш заявил, что Прага не видит смысла в их размещении в Чехии.
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"Не вижу повода, почему мы должны иметь у себя американских военных. Чешская сторона не заинтересована в этом. Мы союзники в НАТО, в этом ничего не меняется. Еще неизвестно, куда эти военные (из Германии) направятся, но точно не к нам, вопрос об этом никогда не стоял. Как я говорил, меня больше интересуют (в переговорах с Помпео) наши торговые отношения и бизнес для наших фирм", - сказал Бабиш.
Госсекретарь США Помпео прибыл в Прагу утром во вторник и после короткого отдыха отправится на автомобиле в Пльзень, где в помещении пивоварни "Пльзеньский Праздрой" пройдут его переговоры с главой МИД Чехии Томашем Петршичеком. Оба руководителя дипведомств также посетят музей Patton Memorial Pilsen и возложат венки к памятнику "Спасибо, Америка!", который напоминает о том, что западную часть республики весной 1945 года освободили американские войска.
В среду Помпео проведет переговоры с премьером Бабишем, затем его примет президент республики Милош Земан. Во второй половине дня Помпео выступит с речью перед членами верхней палаты парламента, сената и примет участие в дискуссии с ними на актуальные политические темы.
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