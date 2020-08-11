Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575640341.html
Задержанные в Минске журналисты Daily Storm вернутся в Россию
Задержанные в Минске журналисты Daily Storm находятся в посольстве и собираются возвращаться в Россию, это не депортация, а решение редакции, сообщила РИА... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:45
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минская область
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575622413_0:225:2947:1883_1400x0_80_0_0_17da109085e173a913a1180e8633fcae.jpg
https://ria.ru/20200810/1575588655.html
https://ria.ru/20200810/1575587705.html
https://ria.ru/20200811/1575621466.html
минская область
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575622413_0:225:2947:1883_1400x0_80_0_0_17da109085e173a913a1180e8633fcae.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575622413_365:0:2876:1883_1400x0_80_0_0_e3e17ddbddfafd25dd528fed9476a42c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575622413_946:382:2447:1883_1400x0_80_0_0_1f97413984ef3b9b865af4963f26093e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд белоруссии, минская область, минск, белоруссия, в мире

Задержанные в Минске журналисты Daily Storm вернутся в Россию

13:49 11.08.2020 (обновлено: 17:45 11.08.2020)
427
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Задержанные в Минске журналисты Daily Storm находятся в посольстве и собираются возвращаться в Россию, это не депортация, а решение редакции, сообщила РИА Новости главный редактор издания Алена Сивкова.
Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова. Кроме того, агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в белорусском МВД сообщало ранее, что фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев, с которым редакция потеряла связь в понедельник вечером, находится в СИЗО "Жодино" в Минской области. По данным агентства, белорусская сторона проинформировала посольство РФ о месте нахождения Питалева, консулы ведут работу по его освобождению.
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
10 августа, 13:53Протесты в Белоруссии
"Отношение как к скоту". Репортер Sputnik рассказал о задержании в Минске
Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, хотя во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов "Дождя" также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
"Они (журналисты Daily Storm) пока в посольстве - вот что знаю. Скоро выходят, заберут вещи из отеля, и там дальше очень смутно понятно, нужно машину забрать и через границу перебраться, все обсуждают с посольством сейчас. (Журналист RT Константин) Придыбайло сейчас тоже едет к ним", - рассказала Сивкова.
На вопрос о том, была ли это депортация, главред ответила отрицательно.
"Я так понимаю, что это не депортация. Просто мы уезжаем и все", - отметила Сивкова, уточнив, что других корреспондентов в Минск Daily Storm отправлять не будет.
Протесты в Белоруссии
10 августа, 14:54Протесты в Белоруссии
"Заварушку подкинули". Продолжатся ли митинги в Белоруссии
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Сотрудники правоохранительных органов бьют протестующих на митинге после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Вчера, 13:02Протесты в Белоруссии
"Коктейли Молотова" и первый погибший: ночь протестов в Минске
420000
Обсудить 0
Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииМинская областьМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Хромающего Ефремова повезли в суд
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии отказался от американских военных
Студия информационного агентства и радио Sputnik
Sputnik Беларусь сообщил о задержании своего корреспондента в Гродно
Строительство газопровода Северный поток-2
Лавров оценил перспективы завершения строительства "Северного потока — 2"
Первая в мире вакцина от коронавируса
Третья фаза испытаний вакцины против COVID-19 начнется в ряде стран
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
"Нужна полная картина". В ЕК ответили на вопрос о санкциях против Минска
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
В Белоруссии рассказали о пострадавших в протестах силовиках
Автомобиль с флагом Республики Беларусь (образца 1991-1995 годов) едет по улице Минска во время акции протеста после президентских выборов
В Белоруссии начнут изымать блокирующие движение автомобили
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции
Глава МИД Германии ответил на вопрос о кибербезопасности
Ситуация около ГУВД в городе Жодино, куда привезли много задержанных в Минске
Корреспондент Znak.com в Минске не выходит на связь
Клим Шипенко/Гарик Харламов/Сергей Бурунов
Клим Шипенко планирует снять комедию с Буруновым и Харламовым
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Еврокомиссия усомнилась в официальных результатах выборов в Белоруссии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из Словакии
Сергей Ряховский
Протестанты России призвали религиозное сообщество вместе помочь Бейруту
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский готов первым привиться от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
01:10Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента
Лента новостейМолния