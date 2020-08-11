https://ria.ru/20200811/1575640310.html
Хромающего Ефремова повезли в суд
Михаила Ефремова увезли в Пресненский суд Москвы на четвертое по счету заседание по существу, актер, выходя на улицу, хромал, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T13:49
2020-08-11T14:13
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
сергей захаров (певец)
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https://ria.ru/20200809/1575552845.html
Арсений Новиков
На коленях должен ползать перед родными погибшего.
18
Егор Панкратов
Скоро по плостунски передвигаться начнёт. Но и это не поможет.
17
20
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575483354_0:106:3072:1834_1400x0_80_0_0_aba90956cc29975d269e0849d84a0a7b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, сергей захаров (певец)