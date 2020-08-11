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Хромающего Ефремова повезли в суд
Михаила Ефремова увезли в Пресненский суд Москвы на четвертое по счету заседание по существу, актер, выходя на улицу, хромал, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T14:13
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
сергей захаров (певец)
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https://ria.ru/20200809/1575552845.html
На коленях должен ползать перед родными погибшего.
18
Скоро по плостунски передвигаться начнёт. Но и это не поможет.
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20
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575483354_0:106:3072:1834_1400x0_80_0_0_aba90956cc29975d269e0849d84a0a7b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, сергей захаров (певец)

Хромающего Ефремова повезли в суд

13:49 11.08.2020 (обновлено: 14:13 11.08.2020)
6322
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы . Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Михаила Ефремова увезли в Пресненский суд Москвы на четвертое по счету заседание по существу, актер, выходя на улицу, хромал, передает корреспондент РИА Новости.
При спуске по лестнице актер хромал и отставал от судебного пристава, который шел впереди него.
Судебное заседание назначено на 14.00 мск. На предыдущем заседании судья Елена Абрамова сообщила защите, что им стоит подготовиться к допросу актера.
По версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику.
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Обсудить 20
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовСергей Захаров (певец)
Популярные комментарии
На коленях должен ползать перед родными погибшего.
11 августа, 13:57
Арсений Новиков
1402002
Скоро по плостунски передвигаться начнёт. Но и это не поможет.
11 августа, 13:54
Егор Панкратов
1302002
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