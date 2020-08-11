Лавров оценил перспективы завершения строительства "Северного потока — 2"

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Участники "Северного потока 2" настроены на то, что проект будет завершен, есть основания полагать, что это произойдет в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Участники кампании "Северного потока 2", включая российских участников, немецких участников и других, настроены на то, что этот проект должен быть завершен, и как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время", - заявил Лавров на встрече с главой МИД ФРГ Хайко Маасом во вторник в Москве.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ.
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