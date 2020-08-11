Третья фаза испытаний вакцины против COVID-19 начнется в ряде стран

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Третья фаза испытаний российской вакцины против коронавируса начнется 12 августа, все данные будут опубликованы, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Третья фаза начнется сразу после регистрации, то есть начнется завтра", - сказал Дмитриев в ходе онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он также заявил, что данные по всем фазам испытаний будут опубликованы "как только они появятся".
"Мы также начнем ее (третью фазу испытаний – ред.) в августе в ОАЭ, Саудовской Аравии, Филиппинах. Надеемся также, что в Бразилии… Данные по всем фазам будут опубликованы, мы также опубликуем данные исследований института Гамалеи на животных", - сказал Дмитриев.
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.