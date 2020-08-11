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Третья фаза испытаний вакцины против COVID-19 начнется в ряде стран
Третья фаза испытаний российской вакцины против коронавируса начнется 12 августа, все данные будут опубликованы, заявил глава Российского фонда прямых... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T14:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
москва
общество
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, москва, общество

Третья фаза испытаний вакцины против COVID-19 начнется в ряде стран

13:46 11.08.2020 (обновлено: 14:58 11.08.2020)
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© Фото : пресс-служба Минздрава России / Дмитрий КуракинПервая в мире вакцина от коронавируса
Первая в мире вакцина от коронавируса
© Фото : пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Третья фаза испытаний российской вакцины против коронавируса начнется 12 августа, все данные будут опубликованы, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Третья фаза начнется сразу после регистрации, то есть начнется завтра", - сказал Дмитриев в ходе онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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Он также заявил, что данные по всем фазам испытаний будут опубликованы "как только они появятся".
"Мы также начнем ее (третью фазу испытаний – ред.) в августе в ОАЭ, Саудовской Аравии, Филиппинах. Надеемся также, что в Бразилии… Данные по всем фазам будут опубликованы, мы также опубликуем данные исследований института Гамалеи на животных", - сказал Дмитриев.
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийМоскваОбщество
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