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Лавров оценил позицию европейских стран по энергетической безопасности
Если партнёры России в Европе готовы отдать решение вопросов своей энергетической безопасности в руки США, это будет их решение, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T13:45
северный поток — 2
хайко маас
сергей лавров
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353
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северный поток — 2, хайко маас, сергей лавров, мид германии, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Лавров оценил позицию европейских стран по энергетической безопасности

13:45 11.08.2020
151
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Если партнёры России в Европе готовы отдать решение вопросов своей энергетической безопасности в руки США, это будет их решение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Если наши европейские партнёры готовы отдать решение вопросов своей безопасности, будь то энергетической или в иной сфере, Соединённым Штатам, если они, включая те страны, чьи компании подключились к реализации коммерческого проекта "Северный поток 2", именно в силу своих интересов по обеспечению энергобезопасности, готовы отдать право рассуждать на эту тему и выносить суждения на эту тему Вашингтону, это их решение", - заявил Лавров на встрече с главой МИД ФРГ Хайко Маас во вторник в Москве.
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Северный поток — 2Хайко МаасСергей ЛавровМИД ГерманииМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
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