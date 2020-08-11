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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575639722.html
Sputnik Беларусь сообщил о задержании своего корреспондента в Гродно
Sputnik Беларусь сообщает о задержании своего корреспондента в ходе акции протеста в Гродно 10 августа, позже сотрудника агентства отпустили. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:41
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353
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Sputnik Беларусь сообщил о задержании своего корреспондента в Гродно

13:44 11.08.2020 (обновлено: 17:41 11.08.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинСтудия информационного агентства и радио Sputnik
Студия информационного агентства и радио Sputnik
© РИА Новости / Александр Гальперин
МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Sputnik Беларусь сообщает о задержании своего корреспондента в ходе акции протеста в Гродно 10 августа, позже сотрудника агентства отпустили.
"Корреспондента Sputnik Инну Гришук задержали сегодня ночью в Гродно. Ее доставили в городскую тюрьму на улице Кирова и после выяснения личности отпустили без составления протокола", - сообщает агентство.
В понедельник утром был задержан другой корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Олейник, затем его отпустили.
Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.
Специальный фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев
Вчера, 12:44Протесты в Белоруссии
Стало известно, где находится пропавший фотокор МИА "Россия сегодня"
Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, хотя во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов "Дождя" также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян ранее обратилась к властям Белоруссии и лично к президенту республики Александру Лукашенко с призывом освободить задержанных представителей СМИ, подчеркнув, что "задерживать - еще и так жестко - журналистов, выполняющих свою работу", в Белоруссии не имеют права".
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.
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Сотрудники милиции во время задержания в Минске
10 августа, 19:22
Российские СМИ обратились к правительству Белоруссии
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