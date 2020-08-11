Sputnik Беларусь сообщил о задержании своего корреспондента в Гродно

МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Sputnik Sputnik Беларусь сообщает о задержании своего корреспондента в ходе акции протеста в Гродно 10 августа, позже сотрудника агентства отпустили.

"Корреспондента Sputnik Инну Гришук задержали сегодня ночью в Гродно. Ее доставили в городскую тюрьму на улице Кирова и после выяснения личности отпустили без составления протокола", - сообщает агентство.

В понедельник утром был задержан другой корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Олейник, затем его отпустили.

Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, хотя во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов "Дождя" также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян ранее обратилась к властям Белоруссии и лично к президенту республики Александру Лукашенко с призывом освободить задержанных представителей СМИ, подчеркнув, что "задерживать - еще и так жестко - журналистов, выполняющих свою работу", в Белоруссии не имеют права".

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.

Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии