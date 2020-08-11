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Клим Шипенко планирует снять комедию с Буруновым и Харламовым
Представители компании "ВБД Груп" на питчинге в МИА "Россия сегодня" сообщили, что режиссер Клим Шипенко, создавший "Холопа", планирует снять комедию "ОКнутый"... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T14:21
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РИА Новости
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353
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сергей бурунов, кино и сериалы, новости культуры, клим шипенко, анна чиповская, гарик харламов (игорь), владимир вдовиченков, сергей есенин

Клим Шипенко планирует снять комедию с Буруновым и Харламовым

13:57 11.08.2020 (обновлено: 14:21 11.08.2020)
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© Екатерина Чеснокова/Евгения Новоженина Клим Шипенко/Гарик Харламов/Сергей Бурунов
 Клим Шипенко/Гарик Харламов/Сергей Бурунов
© Екатерина Чеснокова/Евгения Новоженина
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Представители компании "ВБД Груп" на питчинге в МИА "Россия сегодня" сообщили, что режиссер Клим Шипенко, создавший "Холопа", планирует снять комедию "ОКнутый" с Сергеем Буруновым и Гариком Харламовым в главных ролях.

"Обычный чиновник Лопатин (Бурунов) все готов отдать, чтобы пойти на повышение. И вот до заветного места остается один шаг: ему всего лишь нужно сыграть в хоккей с президентом. Но чиновник никогда не играл в хоккей, и он экстренно нанимает тренера (Харламова). На тренировке Лопатин сильно ударяется головой о лед, и все люди для него становятся на одно лицо – лицо тренера", – говорится в описании фильма, представленном режиссером на питчинге.

К производству ленты планируют приступить в марте-апреле 2021 года. Создатели проекта запросили для его реализации 70 миллионов рублей.
На поддержку претендует еще один фильм Шипенко "Декабрь" о последних пяти днях жизни Сергея Есенина. Как отметил режиссер, это будет драматический триллер. Главные роли в нем могут исполнить: Сергей Гармаш, Александр Самойленко, Владимир Вдовиченков, Анна Чиповская.
"Есенина еще нет. Я бы очень хотел, чтобы участвовала зарубежная актриса в роли Айседоры Дункан. Лив Тайлер или кто-то еще", — добавил Шипенко.
Бюджет проекта – 250 миллионов рублей, запрашиваемая сумма – 100 миллионов рублей.
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КультураСергей БуруновКино и сериалыНовости культурыКлим ШипенкоАнна ЧиповскаяГарик Харламов (Игорь)Владимир ВдовиченковСергей Есенин
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