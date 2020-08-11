Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575639318.html
В Белоруссии начнут изымать блокирующие движение автомобили
Автомобили, блокирующие транспорт, в Белоруссии будут изымать у владельцев, передает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на СК Белоруссии. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:41
протесты в белоруссии
следственный комитет россии (ск рф)
минск
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575629136_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_370185f77fa0c3ab15212f4555d85c14.jpg
https://ria.ru/20200810/1575614182.html
Припарковался по всем правилам. Бунтовщики оттащили твою машину и перегородили ей дорогу. Правительство конфискует машину. Чудесно)
71
Судя потому с какой лёгкостью там конфискуют людей, ничего удивительного
67
13
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575629136_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_370185f77fa0c3ab15212f4555d85c14.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575629136_17:0:2748:2048_1400x0_80_0_0_6152b00e80f700fb634defc6151009c0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575629136_580:0:2628:2048_1400x0_80_0_0_2ae6aff6053989f3d34394d299c6579e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), минск, белоруссия

В Белоруссии начнут изымать блокирующие движение автомобили

13:38 11.08.2020 (обновлено: 17:41 11.08.2020)
11514
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль с флагом Республики Беларусь (образца 1991-1995 годов) едет по улице Минска во время акции протеста после президентских выборов
Автомобиль с флагом Республики Беларусь (образца 1991-1995 годов) едет по улице Минска во время акции протеста после президентских выборов
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Автомобиль с флагом Республики Беларусь (образца 1991-1995 годов) едет по улице Минска во время акции протеста после президентских выборов. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Автомобили, блокирующие транспорт, в Белоруссии будут изымать у владельцев, передает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на СК Белоруссии.
"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - сообщил Следственный комитет.
В ведомстве напомнили, что создание препятствий, установка баррикад, постов или использование иных инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены. Такие действия могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста.
День памяти Андрея Стенина
10 августа, 23:41Протесты в Белоруссии
Журналист Пегов рассказал подробности своего задержания в Минске
В минувшее воскресенье в Белоруссии прошли выборы президента. В ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
2211225626
Обсудить 13
Протесты в БелоруссииСледственный комитет России (СК РФ)МинскБелоруссия
Популярные комментарии
Припарковался по всем правилам. Бунтовщики оттащили твою машину и перегородили ей дорогу. Правительство конфискует машину. Чудесно)
11 августа, 13:42
ЕВЕгор Воронин
18501146
Судя потому с какой лёгкостью там конфискуют людей, ничего удивительного
11 августа, 13:49
Ярослав Погодин
27203134
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
В Белоруссии рассказали о пострадавших в протестах силовиках
Участники митинга-встречи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы народов в Минске
Тихановская призвала сторонников прекратить акции протеста
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
МИД Литвы сообщил, что Тихановская покинула Белоруссию
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Еврокомиссия усомнилась в официальных результатах выборов в Белоруссии
Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
Эксперт: протесты в Белоруссии могут продлиться до нескольких месяцев
Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
Установлена личность погибшего во время беспорядков в Минске
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из Словакии
День памяти Андрея Стенина
Журналист Пегов рассказал подробности своего задержания в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
"Нужна полная картина". В ЕК ответили на вопрос о санкциях против Минска
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии отказался от американских военных
Видео первых минут ДТП с Ефремовым
Защита предоставила видео первых минут ДТП с участием Ефремова
Сотрудники ФСБ Башкирии проводят задержание по делу о теракте. Стоп-кадр видео
ФСБ задержала жителя Нефтекамска за подготовку теракта
Украинский шоколад Рошен, архивное фото
Задержан сотрудник СБ Украины, передававший гостайну в конфетах
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Внутренние войска начали задержания в центре Минска
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
В Белоруссии задержали более двух тысяч человек за прошедшие сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
01:10Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента
Лента новостейМолния