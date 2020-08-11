В Белоруссии рассказали о пострадавших в протестах силовиках

"В ночь с 10 на 11 августа отмечены очаговые сборы граждан в ряде городов, наиболее массовые – в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. Зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. В результате противоправных действий пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы", - говорится в сообщении МВД.