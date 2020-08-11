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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575639192.html
В Белоруссии рассказали о пострадавших в протестах силовиках
В результате противостояния с участниками несанкционированных мероприятий в центрах крупных белорусских городов пострадал 21 силовик, пять из них... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:44
александр лукашенко
белоруссия
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
могилев
брест
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белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, белоруссия, мвд белоруссии, минск, могилев, брест

В Белоруссии рассказали о пострадавших в протестах силовиках

13:36 11.08.2020 (обновлено: 17:44 11.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 11 авг - РИА Новости. В результате противостояния с участниками несанкционированных мероприятий в центрах крупных белорусских городов пострадал 21 силовик, пять из них госпитализированы, сообщило МВД республики.
После выборов президента Белоруссии, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в воскресенье и понедельник в ряде городов страны прошли массовые несанкционированные акции протеста несогласных с итогами голосования. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.
"В ночь с 10 на 11 августа отмечены очаговые сборы граждан в ряде городов, наиболее массовые – в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. Зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. В результате противоправных действий пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы", - говорится в сообщении МВД.
Фотокор МИА Россия сегодня Илья Питалев
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Пресс-служба МВД Белоруссии заявила, что служащие органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск были вынуждены применять спецсредства против участников несанкционированных акций протеста в Минске и Новополоцке, чтобы пресечь противоправные действия.
"В Минске и Новополоцке сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск были вынуждены активно применять спецсредства для пресечения противоправных действий", - говорится в сообщении пресс-службы МВД Белоруссии.
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Поясняется, что были зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств.
"В Минске группы граждан во время передвижения запускали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью. На дорогах столицы некоторые водители транспортных средств умышленно стопорили движение, беспричинно делая остановки и используя звуковой сигнал", - подчеркивается в сообщении. По данным МВД, отмечались случаи блокирования дорожного движения специально сооруженными препятствиями.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияМВД БелоруссииМинскМогилевБрест
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