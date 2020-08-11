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Театр "Практика" открывается для зрителей
Театр "Практика" после длительного перерыва открывается для зрителей, и 18 и 20 августа сразу на двух сценах театра Мастерская Брусникина сыграет ЧИПСОТ –... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:38
культура
театр
новости культуры
марина брусникина
дмитрий брусникин
практика (театр)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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театр, новости культуры, марина брусникина, дмитрий брусникин, практика (театр), чингиз айтматов

Театр "Практика" открывается для зрителей

15:38 11.08.2020
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© Фото : предоставлено театром "Практика"Фасад театра "Практика"
Фасад театра Практика
© Фото : предоставлено театром "Практика"
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Театр "Практика" после длительного перерыва открывается для зрителей, и 18 и 20 августа сразу на двух сценах театра Мастерская Брусникина сыграет ЧИПСОТ – "Человек из Подольска Сережа очень тупой", сообщила РИА Новости пресс-атташе театра Мария Никитина.
"Обычно театр "Практика" не закрывается летом, и наши спектакли идут нон-стоп, а сезоны сменяют друг друга без пауз. Но в этом году по известным причинам все вышло иначе, и в августе мы сыграем спектакли впервые после четырех месяцев простоя", - сказала Никитина.
В сентябре, по ее словам, театр надеется выпустить запланированные премьеры не онлайн, а в присутствии зрителей. На осень "Практика" наметила четыре премьеры.
Спектакль "Поле" по произведению Чингиза Айтматова в постановке художественного руководителя театра Марины Брусникиной планируют показать 23-24 сентября. В октябре в этих же числах состоится премьера спектакля девяти режиссеров Lorem Ipsum под кураторством Дмитрия Волкострелова и Ксении Перетрухиной. Это работа с экспериментальным текстом драматурга Екатерины Августеняк.
В ноябре – 6 и 7 – театр представит премьеру спектакля Филиппа Григорьяна "Пушечное мясо" по пьесе Павла Пряжко, и 25 ноября будет еще одна премьера – "Несчастливая Москва" Марины Брусникиной по тексту одного из лидеров литературного поколения Евгении Некрасовой с актерами Мастерской Брусникина.
Здание Московского академического театра имени Владимира Маяковского на Большой Никитской улице в Москве
Вчера, 13:00Культура
Театр Маяковского откроет новый сезон в сентябре
300000
КультураТеатрНовости культурыМарина БрусникинаДмитрий БрусникинПрактика (театр)Чингиз Айтматов
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