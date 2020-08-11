https://ria.ru/20200811/1575639130.html
Театр "Практика" открывается для зрителей
Театр "Практика" после длительного перерыва открывается для зрителей, и 18 и 20 августа сразу на двух сценах театра Мастерская Брусникина сыграет ЧИПСОТ –... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:38
2020-08-11T15:38
культура
театр
новости культуры
марина брусникина
дмитрий брусникин
практика (театр)
чингиз айтматов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/95783/91/957839185_0:113:2168:1333_1400x0_80_0_0_0de2952a006c2243a873705cc613fc05.jpg
https://ria.ru/20200811/1575595296.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/95783/91/957839185_0:113:2168:1333_1400x0_80_0_0_0de2952a006c2243a873705cc613fc05.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/95783/91/957839185_121:0:2048:1445_1400x0_80_0_0_5d06e668ed0597524dfe7d8490831602.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/95783/91/957839185_362:0:1807:1445_1400x0_80_0_0_e3ed240ec6f9ccf9082dc546b963f047.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, новости культуры, марина брусникина, дмитрий брусникин, практика (театр), чингиз айтматов
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Театр "Практика" после длительного перерыва открывается для зрителей, и 18 и 20 августа сразу на двух сценах театра Мастерская Брусникина сыграет ЧИПСОТ – "Человек из Подольска Сережа очень тупой", сообщила РИА Новости пресс-атташе театра Мария Никитина.
"Обычно театр "Практика" не закрывается летом, и наши спектакли идут нон-стоп, а сезоны сменяют друг друга без пауз. Но в этом году по известным причинам все вышло иначе, и в августе мы сыграем спектакли впервые после четырех месяцев простоя", - сказала Никитина.
В сентябре, по ее словам, театр надеется выпустить запланированные премьеры не онлайн, а в присутствии зрителей. На осень "Практика" наметила четыре премьеры.
Спектакль "Поле" по произведению Чингиза Айтматова в постановке художественного руководителя театра Марины Брусникиной планируют показать 23-24 сентября. В октябре в этих же числах состоится премьера спектакля девяти режиссеров Lorem Ipsum под кураторством Дмитрия Волкострелова и Ксении Перетрухиной. Это работа с экспериментальным текстом драматурга Екатерины Августеняк.
В ноябре – 6 и 7 – театр представит премьеру спектакля Филиппа Григорьяна "Пушечное мясо" по пьесе Павла Пряжко, и 25 ноября будет еще одна премьера – "Несчастливая Москва" Марины Брусникиной по тексту одного из лидеров литературного поколения Евгении Некрасовой с актерами Мастерской Брусникина.