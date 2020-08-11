Театр "Практика" открывается для зрителей

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Театр "Практика" после длительного перерыва открывается для зрителей, и 18 и 20 августа сразу на двух сценах театра Мастерская Брусникина сыграет ЧИПСОТ – "Человек из Подольска Сережа очень тупой", сообщила РИА Новости пресс-атташе театра Мария Никитина.

"Обычно театр "Практика" не закрывается летом, и наши спектакли идут нон-стоп, а сезоны сменяют друг друга без пауз. Но в этом году по известным причинам все вышло иначе, и в августе мы сыграем спектакли впервые после четырех месяцев простоя", - сказала Никитина.

В сентябре, по ее словам, театр надеется выпустить запланированные премьеры не онлайн, а в присутствии зрителей. На осень "Практика" наметила четыре премьеры.

Спектакль "Поле" по произведению Чингиза Айтматова в постановке художественного руководителя театра Марины Брусникиной планируют показать 23-24 сентября. В октябре в этих же числах состоится премьера спектакля девяти режиссеров Lorem Ipsum под кураторством Дмитрия Волкострелова и Ксении Перетрухиной. Это работа с экспериментальным текстом драматурга Екатерины Августеняк.