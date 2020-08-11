ФСБ задержала жителя Нефтекамска за подготовку теракта

УФА, 11 авг — РИА Новости. Сотрудники Сотрудники ФСБ задержали жителя башкирского города Нефтекамска по подозрению в подготовке теракта, сообщает региональное управление ведомства.

По данным ФСБ, задержанный собирался поджечь здание администрации городского округа. Эту акцию он планировал для "дестабилизации деятельности органов государственной власти и инспирирования протестной активности против действующего конституционного строя". Параллельно он открыто вел агитацию в интернете, отмечает УФСБ.

Подозреваемого задержали на этапе подготовки к преступлению. Против него возбудили уголовные дела по статьям "Теракт" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

Задержанный дал показания. Дома у него изъяли гаджеты со сведениями о подготовке к террористическому акту, а также видео изготовления и испытаний зажигательных смесей.