https://ria.ru/20200811/1575638687.html
ФСБ задержала жителя Нефтекамска за подготовку теракта
Сотрудники ФСБ задержали жителя башкирского города Нефтекамска по подозрению в подготовке теракта, сообщает региональное управление ведомства. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T13:29
2020-08-11T15:14
нефтекамск
фсб
происшествия
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https://ria.ru/20200727/1574976668.html
Егор Панкратов
Молодцы чекисты!!!
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Арсений Новиков
Хорошая работа!
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нефтекамск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефтекамск, фсб, происшествия
УФА, 11 авг — РИА Новости.
Сотрудники ФСБ
задержали жителя башкирского города Нефтекамска
по подозрению в подготовке теракта, сообщает региональное управление ведомства.
По данным ФСБ, задержанный собирался поджечь здание администрации городского округа. Эту акцию он планировал для "дестабилизации деятельности органов государственной власти и инспирирования протестной активности против действующего конституционного строя". Параллельно он открыто вел агитацию в интернете, отмечает УФСБ.
Подозреваемого задержали на этапе подготовки к преступлению. Против него возбудили уголовные дела по статьям "Теракт" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".
Задержанный дал показания. Дома у него изъяли гаджеты со сведениями о подготовке к террористическому акту, а также видео изготовления и испытаний зажигательных смесей.
За последние месяцы сотрудники ФСБ предотвратили порядка десяти терактов в разных регионах России. Так, течение июля спецоперации прошли в подмосковных Химках, в Кабардино-Балкарии и Хабаровске, в Ростовской и Астраханской областях. Всего за последние десять лет силовики пресекли 698 "преступлений террористической направленности", из них 159 терактов.