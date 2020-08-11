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ФСБ задержала жителя Нефтекамска за подготовку теракта
Сотрудники ФСБ задержали жителя башкирского города Нефтекамска по подозрению в подготовке теракта, сообщает региональное управление ведомства. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:14
нефтекамск
фсб
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
нефтекамск, фсб, происшествия

ФСБ задержала жителя Нефтекамска за подготовку теракта

13:29 11.08.2020 (обновлено: 15:14 11.08.2020)
41732
© ФСБ РоссииСотрудники ФСБ Башкирии проводят задержание по делу о теракте. Стоп-кадр видео
Сотрудники ФСБ Башкирии проводят задержание по делу о теракте. Стоп-кадр видео
© ФСБ России
Сотрудники ФСБ Башкирии проводят задержание по делу о теракте. Стоп-кадр видео
УФА, 11 авг — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали жителя башкирского города Нефтекамска по подозрению в подготовке теракта, сообщает региональное управление ведомства.
По данным ФСБ, задержанный собирался поджечь здание администрации городского округа. Эту акцию он планировал для "дестабилизации деятельности органов государственной власти и инспирирования протестной активности против действующего конституционного строя". Параллельно он открыто вел агитацию в интернете, отмечает УФСБ.
Подозреваемого задержали на этапе подготовки к преступлению. Против него возбудили уголовные дела по статьям "Теракт" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".
Задержанный дал показания. Дома у него изъяли гаджеты со сведениями о подготовке к террористическому акту, а также видео изготовления и испытаний зажигательных смесей.
За последние месяцы сотрудники ФСБ предотвратили порядка десяти терактов в разных регионах России. Так, течение июля спецоперации прошли в подмосковных Химках, в Кабардино-Балкарии и Хабаровске, в Ростовской и Астраханской областях. Всего за последние десять лет силовики пресекли 698 "преступлений террористической направленности", из них 159 терактов.
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4232086835
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НефтекамскФСБПроисшествия
Популярные комментарии
Молодцы чекисты!!!
11 августа, 13:30
Егор Панкратов
101310017
Хорошая работа!
11 августа, 13:32
Арсений Новиков
90310017
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