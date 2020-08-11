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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575638536.html
Еврокомиссия усомнилась в официальных результатах выборов в Белоруссии
Еврокомиссия сообщила о серьезных сомнениях в официальных результатах президентских выборов в Белоруссии, основываясь на данных местных наблюдателей. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:41
александр лукашенко
брюссель
минск
протесты в белоруссии
еврокомиссия
белоруссия
в мире
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37
...а, кто вам сказал, что Кремль проглотил? Или это ваши фантазии? Вы наверное забыли, что Путин не кричит и не угрожает, он наказывает, тихо наказывает..Та ситуация, что вокруг Луки завертелась еще неизвестно как повернется..поглядим. А, Кремль прощать ни чего не собирается, да и телеграмм это чисто жест не более ну или проявление хороших манер в политике ни к чему Россию не обязывающий.
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брюссель
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
александр лукашенко, брюссель, минск, еврокомиссия, белоруссия, в мире

Еврокомиссия усомнилась в официальных результатах выборов в Белоруссии

13:28 11.08.2020 (обновлено: 17:41 11.08.2020)
2468
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Еврокомиссия сообщила о серьезных сомнениях в официальных результатах президентских выборов в Белоруссии, основываясь на данных местных наблюдателей.
"К сожалению, не было возможности для участия международных наблюдателей... Тем не менее, там присутствовали местные независимые наблюдатели. На основании информации, которую мы получили, есть серьезные сомнения в достоверности данных, объявленных Избирательной комиссией", - сказал официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано на пресс-конференции в Брюсселе.
После выборов президента Белоруссии, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в воскресенье и понедельник в ряде городов страны прошли массовые несанкционированные акции протеста несогласных с итогами голосования. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.
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Итоги президентских выборов в Белоруссии
472420042
Обсудить 12
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБрюссельМинскЕврокомиссияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Так и хочется спросить ЕС - какое ваше дело?
11 августа, 13:32
Семен Семеныч
25001011
...а, кто вам сказал, что Кремль проглотил? Или это ваши фантазии? Вы наверное забыли, что Путин не кричит и не угрожает, он наказывает, тихо наказывает..Та ситуация, что вокруг Луки завертелась еще неизвестно как повернется..поглядим. А, Кремль прощать ни чего не собирается, да и телеграмм это чисто жест не более ну или проявление хороших манер в политике ни к чему Россию не обязывающий.
11 августа, 13:43
Отец Онуфрий
2821002
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