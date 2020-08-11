Еврокомиссия усомнилась в официальных результатах выборов в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Еврокомиссия сообщила о серьезных сомнениях в официальных результатах президентских выборов в Белоруссии, основываясь на данных местных наблюдателей.
"К сожалению, не было возможности для участия международных наблюдателей... Тем не менее, там присутствовали местные независимые наблюдатели. На основании информации, которую мы получили, есть серьезные сомнения в достоверности данных, объявленных Избирательной комиссией", - сказал официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано на пресс-конференции в Брюсселе.
После выборов президента Белоруссии, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в воскресенье и понедельник в ряде городов страны прошли массовые несанкционированные акции протеста несогласных с итогами голосования. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.
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9 августа, 22:48Протесты в БелоруссииИтоги президентских выборов в Белоруссии