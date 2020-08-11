Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из Словакии

Политолог: Словакия выполнила "норму русофобии", которую требуют США Госдеп приветствовал высылку российских дипломатов из Словакии. В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин поделился мнением о том, что означает эта оценка.