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Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из Словакии
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя высылку российских дипломатов из Словакии, заявил, что дело здесь не в самой Словакии. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T13:34
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
словакия
в мире
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Чтобы понять внешнюю политику РФ достаточно двух извилин. Одна извилина осознает, что РФ - суверенна, вторая, что все прочие страны - сателлиты США. Такие мозги промыть невозможно :) Поэтому наших дипломатов отовсюду прут, мы же не сателлиты ...
33
"Суверенная" Словакия. Красиво съездил по ..."суверенности". Дальше-зеркальный ответ, чтобы не мучились. Словакия "подготовилась" к заезду Помпео.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), словакия, в мире

Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из Словакии

13:23 11.08.2020 (обновлено: 13:34 11.08.2020)
24417
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя высылку российских дипломатов из Словакии, заявил, что дело здесь не в самой Словакии.
В понедельник словацкий МИД сообщил о том, что из республики высылаются трое российских дипломатов, действия которых противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях. Кроме того, как сообщил РИА Новости пресс-секретарь словацкого МИД Юрай Томага, в генконсульстве Словакии в Санкт-Петербурге было допущено злоупотребление выдаваемыми визами и, таким образом, совершено преступление на территории иного государства-члена НАТО и ЕС. О чем именно в данном случае идет речь, он не уточнил. Представитель посольства РФ в Братиславе Владислав Куликов заявил РИА Новости, что посольство не комментирует данную информацию и посоветовал обратиться за комментариями к соответствующим компетентным органам Словакии.
"Я думаю, что здесь дело не в Словакии, хотя вы процитировали фразу о том, что Словакия - суверенное государство. Я вдруг неожиданно сегодня прочел что официальный представитель госдепартамента (США) госпожа (Морган - ред.) Ортагус выразила позитивную оценку решению словацких властей о высылке российских дипломатов. По-моему, больше из иностранных представителей никто в таком ключе эту ситуацию не комментировал. Поэтому делайте вывод, кто причастен, кто может быть заинтересован в том решении, которое суверенная Словакия приняла в отношение трех российских дипломатов", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
Девушка проходит мимо здания посольства Словацкой Республики на улице Юлиуса Фучика в Москве
Вчера, 11:28Сказано в эфире
Политолог: Словакия выполнила "норму русофобии", которую требуют СШАГосдеп приветствовал высылку российских дипломатов из Словакии. В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин поделился мнением о том, что означает эта оценка.
2992731914
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РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СловакияВ мире
Популярные комментарии
Чтобы понять внешнюю политику РФ достаточно двух извилин. Одна извилина осознает, что РФ - суверенна, вторая, что все прочие страны - сателлиты США. Такие мозги промыть невозможно :) Поэтому наших дипломатов отовсюду прут, мы же не сателлиты ...
11 августа, 14:11
ИДИван Драго
4011126
"Суверенная" Словакия. Красиво съездил по ..."суверенности". Дальше-зеркальный ответ, чтобы не мучились. Словакия "подготовилась" к заезду Помпео.
11 августа, 13:55
elya.velichutina
2820001
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