Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из Словакии

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя высылку российских дипломатов из Словакии, заявил, что дело здесь не в самой Словакии.
В понедельник словацкий МИД сообщил о том, что из республики высылаются трое российских дипломатов, действия которых противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях. Кроме того, как сообщил РИА Новости пресс-секретарь словацкого МИД Юрай Томага, в генконсульстве Словакии в Санкт-Петербурге было допущено злоупотребление выдаваемыми визами и, таким образом, совершено преступление на территории иного государства-члена НАТО и ЕС. О чем именно в данном случае идет речь, он не уточнил. Представитель посольства РФ в Братиславе Владислав Куликов заявил РИА Новости, что посольство не комментирует данную информацию и посоветовал обратиться за комментариями к соответствующим компетентным органам Словакии.
"Я думаю, что здесь дело не в Словакии, хотя вы процитировали фразу о том, что Словакия - суверенное государство. Я вдруг неожиданно сегодня прочел что официальный представитель госдепартамента (США) госпожа (Морган - ред.) Ортагус выразила позитивную оценку решению словацких властей о высылке российских дипломатов. По-моему, больше из иностранных представителей никто в таком ключе эту ситуацию не комментировал. Поэтому делайте вывод, кто причастен, кто может быть заинтересован в том решении, которое суверенная Словакия приняла в отношение трех российских дипломатов", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.