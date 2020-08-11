Лавров заявил о росте количества кибератак из Германии

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Москва обеспокоена ситуацией с взаимодействием с Берлином по кибербезопасности, из ФРГ идёт значительное количество кибератак против объектов и организаций в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.
"Мы выразили германской стороне озабоченность в связи с ситуацией в нашем взаимодействии по кибербезопасности", - сказал Лавров.
"Отметили, что в прошлом году и в этом году было зарегистрировано значительное количество кибератак против объектов и организаций в России, исходивших из германского сегмента сети интернет", - заявил российский министр.
В конце мая МИД ФРГ вызвал в ведомство посла РФ в Берлине Сергея Нечаева. Его уведомили, что генеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на бундестаг в апреле-мае 2015 года. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела, сообщили в ведомстве. Режим киберсанкций ЕС вступил в силу в мае 2019 года и до сих пор не применялся. Предусмотренные в рамках этого режима ограничительные меры могут включать замораживание активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза. Введение санкций требует единогласного одобрения всех стран-членов.
МИД РФ заявлял, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке, решительно отверг обвинения. Как ранее заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских, Москва предлагает Берлину провести консультации по кибербезопасности, это помогло бы урегулировать многие претензии.