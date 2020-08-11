Лавров заявил о росте количества кибератак из Германии

"Мы выразили германской стороне озабоченность в связи с ситуацией в нашем взаимодействии по кибербезопасности", - сказал Лавров.

"Отметили, что в прошлом году и в этом году было зарегистрировано значительное количество кибератак против объектов и организаций в России, исходивших из германского сегмента сети интернет", - заявил российский министр.