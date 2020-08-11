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Лавров прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"
США не видят никаких "краев" в применении односторонних ограничительных мер, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя журналистам... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T13:54
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uniper, турецкий поток, балтийское море, хайко маас, газпром, мид германии, москва, северный поток — 2, сергей лавров, сша, в мире

Лавров прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"

13:17 11.08.2020 (обновлено: 13:54 11.08.2020)
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. США не видят никаких "краев" в применении односторонних ограничительных мер, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя журналистам решение США о санкциях против "Северного потока 2".
"Экстерриториальные санкции, как и в принципе односторонние санкции, к которым, к сожалению, прибегают не только США, но и Евросоюз, считаем неправомерными. Евросоюз, продвигая свои односторонние санкции, вместе с тем от их экстерриториального применения, воздерживается, в отличие от США. США здесь не видят никаких красных линий, никаких краев", - заявил Лавров на на пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маас во вторник в Москве.
Он добавил, что США преследуют "без всякого дипломатического оформления грубо одну цель: иметь возможность и право делать все, что им заблагорассудится и в мировой политике, и в мировой экономике".
Строительство газопровода Северный поток-2
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UniperТурецкий потокБалтийское мореХайко МаасГазпромМИД ГерманииМоскваСеверный поток — 2Сергей ЛавровСШАВ мире
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