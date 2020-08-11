https://ria.ru/20200811/1575637462.html
Лавров прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"
США не видят никаких "краев" в применении односторонних ограничительных мер, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя журналистам... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T13:17
2020-08-11T13:54
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мид германии
москва
северный поток — 2
сергей лавров
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https://ria.ru/20200811/1575617835.html
6
балтийское море
москва
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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